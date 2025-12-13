Empleados de Comercio: sueldos, nuevo bono y aguinaldo en diciembre 2025

Diciembre llega con novedades importantes para los más de 1,2 millones de trabajadores mercantiles en Argentina. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cerró un nuevo acuerdo paritario que impacta directamente en los bolsillos este fin de año. A esto se suma el pago del medio aguinaldo y un bono extraordinario para un sector específico.

Si sos empleado de comercio, en este artículo vas a encontrar toda la información detallada sobre cuánto vas a cobrar, las nuevas escalas salariales y las fechas clave de pago.

Nuevo acuerdo paritario: suma fija no remunerativa

El gremio conducido por Armando Cavalieri acordó con las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA) una nueva suma fija no remunerativa de $60.000. Este monto se comenzará a pagar con los haberes de diciembre 2025.

Detalles clave del acuerdo:

Monto: $60.000 (suma fija).

$60.000 (suma fija). Duración: Se pagará mensualmente en diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026.

Se pagará mensualmente en diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026. Impacto en adicionales: Aunque es “no remunerativo”, el acuerdo establece que esta suma SÍ debe computarse para el cálculo del presentismo, la antigüedad y el aguinaldo (SAC).

Aunque es “no remunerativo”, el acuerdo establece que esta suma para el cálculo del presentismo, la antigüedad y el aguinaldo (SAC). Futuro: A partir de abril 2026, este monto pasará a incorporarse al sueldo básico.

¿Qué pasa con la suma fija anterior?

Además de los nuevos $60.000, se ratificó la continuidad de la suma no remunerativa de $40.000 que venía del acuerdo previo. Por lo tanto, para el trimestre de enero a marzo 2026, el “extra” no remunerativo total ascenderá a $100.000 mensuales. Para diciembre, el foco está puesto en la liquidación de la nueva suma junto con el cierre de la paritaria anual.

Bono extraordinario de $170.000: ¿A quiénes les corresponde?

No todos los empleados de comercio cobrarán lo mismo este mes. Existe un acuerdo puntual para los trabajadores de las grandes cadenas de supermercados.

Los empleados de empresas como Coto, Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco, Vea), Chango Más y Día recibirán un bono extraordinario de fin de año de $170.000. Este pago es adicional a la paritaria general y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo en un mes de alto consumo.

Escala Salarial Diciembre 2025: ¿Cuánto cobro?

Con los ajustes aplicados, así quedan conformados los sueldos básicos estimados para las principales categorías en diciembre 2025 (sin contar antigüedad ni presentismo):

Categoría Sueldo Básico Estimado (Dic 2025) Maestranza A $1.095.795 Administrativo A $1.107.268 Administrativo F $1.158.519 Cajero B $1.116.448 Auxiliar A $1.111.091 Vendedor B $1.134.044

Nota: Estos valores son de referencia para el básico de convenio. A esta cifra debés sumarle el presentismo (8,33%), la antigüedad (1% por año) y las sumas no remunerativas mencionadas anteriormente.

Cuándo se paga el Aguinaldo (SAC) en diciembre 2025

El segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) del año tiene una fecha límite legal establecida. Los empleadores tienen tiempo para depositarlo hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, la ley permite una extensión de cuatro días hábiles, por lo que el pago podría acreditarse legalmente hasta el 24 de diciembre.

Dato importante para tu cálculo:

Las sumas no remunerativas acordadas en la última paritaria deben incluirse en la base de cálculo del aguinaldo. Esto significa que tu medio aguinaldo debe ser el 50% de la mejor remuneración normal y habitual del semestre (julio-diciembre), incluyendo estos extras.

Feriados de diciembre y pagos extra

Diciembre cuenta con fechas que afectan la liquidación si te toca trabajar:

Domingo 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción): Feriado nacional. Si trabajaste, te corresponde el pago doble (100% de recargo).

Feriado nacional. Si trabajaste, te corresponde el pago doble (100% de recargo). Jueves 25 de diciembre (Navidad): Feriado nacional inamovible. Aplica la misma regla de pago doble para quienes presten servicios.

De cara al cierre de año, es fundamental revisar el recibo de sueldo para verificar que figuren los ítems: “Incremento No Remunerativo – Acuerdo Diciembre 2025” y, en caso de corresponder, el bono de supermercados por separado.