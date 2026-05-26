Nuevo dni 2026: quiénes tienen que actualizarlo y qué pasa con los documentos vigentes

La llegada del nuevo DNI electrónico argentino abrió una consulta frecuente entre miles de familias: si todos deben cambiar el documento o si solo corresponde en algunos casos. La aclaración es importante, porque el nuevo formato incorpora más seguridad, pero no obliga a renovar de manera masiva los documentos que siguen vigentes.

El cambio comenzó a implementarse a través del Renaper y apunta a una nueva generación de credenciales de identidad, con materiales más resistentes y tecnología orientada a mejorar la validación del documento. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la clave está en revisar si el DNI actual está vencido, deteriorado o si corresponde una actualización por edad.

Nuevo DNI electrónico: qué cambia en el documento

El nuevo modelo se fabrica en policarbonato, un material más durable que permite integrar medidas de seguridad avanzadas. Además, incorpora chip electrónico, lectura sin contacto y estándares internacionales utilizados para documentos de viaje.

Entre las principales novedades, el nuevo DNI permite almacenar y proteger datos biográficos y biométricos, facilitar controles en organismos oficiales y reforzar la seguridad frente a posibles falsificaciones. También está pensado para acompañar futuras funciones de identidad digital.

De todos modos, el punto central para los usuarios es que los DNI actuales continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. Es decir, no hace falta iniciar un trámite solo por la aparición del nuevo diseño.

Quiénes deben actualizar el DNI en 2026

La actualización o renovación corresponde en situaciones concretas. Los grupos principales son los menores que llegan a las edades obligatorias, las personas con documento vencido y quienes necesitan modificar datos o pedir un nuevo ejemplar.

Niños y niñas de entre 5 y 8 años: deben realizar la primera actualización obligatoria, donde se incorporan foto, firma y huella.

deben realizar la primera actualización obligatoria, donde se incorporan foto, firma y huella. Adolescentes desde los 14 años: deben hacer la segunda actualización obligatoria, que otorga el DNI con vigencia de 15 años.

deben hacer la segunda actualización obligatoria, que otorga el DNI con vigencia de 15 años. Personas con DNI vencido: deben renovarlo para mantener la documentación vigente.

deben renovarlo para mantener la documentación vigente. Quienes cambiaron de domicilio: pueden tramitar un nuevo ejemplar con los datos actualizados.

pueden tramitar un nuevo ejemplar con los datos actualizados. Personas que extraviaron, rompieron o sufrieron el robo del DNI: deben pedir un nuevo ejemplar.

deben pedir un nuevo ejemplar. Quienes necesiten rectificar datos personales: también deben iniciar el trámite correspondiente.

Qué pasa con los DNI anteriores

Una de las dudas más habituales es si el documento anterior pierde validez. La respuesta es que no queda automáticamente fuera de uso. Si el DNI está vigente y los datos son correctos, puede seguir utilizándose sin problemas.

La renovación se vuelve necesaria cuando el ejemplar venció, cuando corresponde una actualización obligatoria por edad o cuando el ciudadano debe realizar alguna modificación. En esos casos, el nuevo trámite ya puede derivar en la emisión del nuevo formato electrónico.

Situación ¿Debe actualizar? DNI vigente y en buen estado No es obligatorio Menor entre 5 y 8 años Sí, actualización obligatoria Adolescente desde los 14 años Sí, actualización obligatoria DNI vencido, robado o deteriorado Sí, debe pedir nuevo ejemplar Cambio de domicilio o datos Sí, corresponde actualizar

Cuánto cuesta y cómo se hace el trámite

Según el tarifario vigente del Renaper, el trámite regular de actualización de DNI para argentinos tiene un costo de $10.000. También existen modalidades más rápidas, como el DNI exprés, 24 horas o al instante, con valores superiores y disponibilidad limitada según la sede.

Para iniciar el trámite, se debe sacar turno en un Registro Civil o Centro de Documentación Renaper. En general, hay que presentarse con la constancia de turno y, si corresponde, con el comprobante de pago. En el caso de menores, es necesario que concurran acompañados por madre, padre o representante legal, con la documentación que acredite el vínculo.

Qué conviene revisar antes de pedir turno

Antes de iniciar el trámite, conviene mirar el frente del DNI y verificar la fecha de vencimiento. También es útil revisar si los datos personales están correctos y si el domicilio coincide con el actual.

En el caso de familias con chicos, el dato más importante es la edad: la primera actualización se realiza entre los 5 y 8 años, mientras que la segunda corresponde a partir de los 14 años. Cumplir esos pasos evita problemas en trámites escolares, viajes, gestiones bancarias o validaciones de identidad.