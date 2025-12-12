Estatales Bonaerenses: ¿Qué pasa con el pago del aguinaldo 2025? Lo que necesitás saber

¿Cuándo cobro el aguinaldo? Esa es la pregunta que hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, se hacen miles de trabajadores estatales bonaerenses. Mientras el calendario avanza, la tensión entre la Provincia y Nación por el financiamiento suma preocupación a un cierre de año marcado por el bolsillo ajustado.

A continuación, un repaso detallado y actualizado sobre fechas de cobro, estado de las paritarias y qué pasa con el bono de fin de año.

🚨 Estatales Provincia de Buenos Aires: Aguinaldo y Paritarias en “Veremos”

La situación para los estatales bonaerenses (administración central, docentes, médicos, judiciales) es compleja. A la fecha, el gobierno de Axel Kicillof no ha publicado el cronograma oficial de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre, una demora que genera inquietud en los gremios.

¿Cuándo se cobraría el aguinaldo?

Aunque no hay anuncio oficial, fuentes del sector financiero y gremial proyectan que los depósitos comenzarían el jueves 18 de diciembre.

Dato clave: La ley establece como fecha límite el 18 de diciembre, pero permite un margen de cuatro días hábiles, lo que podría estirar el pago legalmente hasta el 23 o 24 de diciembre.

El conflicto de fondo: La demora no es casual. Existe una fuerte disputa política y económica: la Provincia reclama que el Gobierno Nacional (Milei/Caputo) no autoriza la toma de deuda ni el financiamiento necesario para cubrir estos gastos. Desde la gobernación advierten que, sin esos fondos, el pago de sueldos y aguinaldos podría complicarse o desdoblarse.

Paritarias y Aumentos: Los gremios (UPCN, ATE, FEGEPPBA, y el Frente de Unidad Docente) exigen la urgente reapertura de paritarias para cerrar 2025. La última reunión fue en noviembre y no hubo oferta salarial concreta para diciembre. Los sindicatos piden no perder más poder adquisitivo frente a la inflación de los últimos meses. ¿Habrá bono? Por ahora, no hay bono de fin de año confirmado para los estatales de la Provincia de Buenos Aires, a diferencia de algunas provincias que sí anunciaron sumas extra para sus empleados antes de Navidad.



En resumen: Si sos estatal bonaerense, tenés que estar atento a los anuncios de las próximas 48 horas. La fecha probable es el 18/12, pero depende de la “canilla” de fondos de Nación.

🏛️ Estatales Nacionales: Paritaria a la baja y rechazo gremial

Para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, el panorama es de austeridad bajo la premisa del “déficit cero”.

Aumentos Salariales: Las negociaciones vienen muy rezagadas respecto a la inflación. Se otorgaron incrementos mínimos (en el orden del 1% al 2% mensual en los últimos meses). Recientemente, ATE rechazó una oferta del gobierno de un 3% (a veces planteado como no remunerativo o en cuotas) para el cierre del año/enero 2026, calificándola de insuficiente. UPCN ha aceptado acuerdos previos, pero la tensión es evidente.

Las negociaciones vienen muy rezagadas respecto a la inflación. Sin “Super Bono”: A diferencia de años anteriores, no se espera un bono generalizado para todos los estatales nacionales. Los “bonos” que circulan en noticias suelen ser acuerdos puntuales de ciertos organismos o municipios, no de la Nación para todos sus empleados. No cuentes con ese dinero extra hasta que no haya un decreto oficial publicado en el Boletín Oficial.

📅 El mapa del Aguinaldo en el resto del país

Mientras Buenos Aires define su fecha, otras provincias ya confirmaron cuándo depositan la segunda cuota del SAC. Si tenés conocidos o familiares en otras jurisdicciones, esta es la agenda confirmada:

Chaco: Lunes 15 de diciembre (municipales Resistencia).

Lunes 15 de diciembre (municipales Resistencia). Salta: Martes 16 de diciembre.

Martes 16 de diciembre. Tucumán: Entre el 17 y el 19 de diciembre.

Entre el 17 y el 19 de diciembre. San Juan, Entre Ríos y Catamarca: Sábado 20 de diciembre.

Sábado 20 de diciembre. Córdoba: Lunes 22 de diciembre.

Lunes 22 de diciembre. La Pampa: Martes 23 de diciembre.

¿Qué hacer ahora?

Si sos empleado de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires, la recomendación es revisar tu cuenta sueldo en Banco Provincia a partir del jueves 18. Si el conflicto político escala, los gremios ya anticipan posibles medidas de fuerza antes de las fiestas.