Feriado del 15 de junio: por qué no se trabaja y qué pasa con el 17

El calendario de junio 2026 empezó a moverse fuerte en las búsquedas porque muchos argentinos quieren saber por qué es feriado el lunes 15 de junio, si corresponde a una fecha patria y qué sucede con el miércoles 17. La confusión tiene una explicación concreta: el descanso no coincide exactamente con el día histórico, sino que fue acomodado para formar un nuevo fin de semana largo.

El motivo del feriado del 15 de junio

El lunes 15 de junio de 2026 será feriado nacional en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. La fecha original de conmemoración es el 17 de junio, pero se trata de un feriado trasladable y este año quedó ubicado el lunes anterior.

De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio, generando un fin de semana largo de tres días. La medida alcanza a todo el país y aplica tanto para el sector público como para la actividad privada, salvo excepciones propias de cada rubro.

Qué se recuerda en la fecha de Güemes

Martín Miguel de Güemes fue una figura central en la defensa del norte argentino durante las guerras por la independencia. Su rol fue clave para contener los avances realistas y sostener la estrategia militar que permitió consolidar el proceso independentista.

Por eso, el calendario nacional lo reconoce con un feriado que recuerda su muerte, ocurrida el 17 de junio de 1821. En 2026, al ser trasladable, el homenaje se adelanta al lunes 15 para ordenar el descanso dentro de la semana.

Qué pasa con el miércoles 17 de junio

Una de las dudas más frecuentes es si el miércoles 17 de junio también será feriado. La respuesta es que no será el feriado nacional por Güemes, porque esa conmemoración ya queda trasladada al lunes 15.

En el calendario oficial, el 17 de junio figura además como día no laborable por el Año Nuevo Islámico, una categoría diferente al feriado nacional. Esto significa que no tiene el mismo alcance general para todos los trabajadores y depende de las condiciones previstas para esa fecha y actividad.

Fecha Qué se conmemora Alcance Lunes 15 de junio Paso a la Inmortalidad de Güemes Feriado nacional trasladado Miércoles 17 de junio Fecha histórica de Güemes y Año Nuevo Islámico No es el feriado nacional por Güemes Sábado 20 de junio Paso a la Inmortalidad de Belgrano Feriado nacional inamovible

Cómo se paga si trabajás el 15 de junio

Al tratarse de un feriado nacional, quienes deban prestar tareas ese lunes tienen derecho a cobrarlo de acuerdo con el régimen aplicable a los feriados. En términos generales, el trabajo en feriado se paga con el criterio de jornada abonada con recargo, aunque siempre conviene revisar el convenio colectivo de cada actividad.

Para quienes no trabajan ese día, el feriado se paga igualmente como jornada habitual. En cambio, si una empresa mantiene actividad por razones operativas, turismo, gastronomía, salud, seguridad o servicios esenciales, puede organizar guardias o turnos según corresponda.

Qué tener en cuenta para organizar la semana

El fin de semana largo de junio será uno de los momentos más buscados para escapadas cortas, trámites pendientes y organización familiar. Antes de planificar, conviene tener presentes algunos puntos:

El descanso largo será del sábado 13 al lunes 15 de junio.

El martes 16 será día laborable normal , salvo situaciones particulares.

, salvo situaciones particulares. El 17 de junio no reemplaza al feriado nacional porque Güemes se conmemora el lunes 15.

porque Güemes se conmemora el lunes 15. El sábado 20 de junio también será feriado, pero al caer sábado no genera otro fin de semana largo para la mayoría.

Así, junio 2026 tendrá un calendario particular: un feriado trasladado al inicio de la semana, una fecha histórica que queda en el medio y otro feriado nacional pocos días después. La clave para no confundirse es simple: el feriado por Güemes se disfrutará el lunes 15 de junio, aunque la conmemoración original sea el 17.