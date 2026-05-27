Profundo dolor en Pila por la muerte de una joven que esperaba un trasplante de corazón

La comunidad de Pila atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Dalma Cecilia San Martín, la joven de 30 años que permanecía internada en estado delicado mientras aguardaba con urgencia un trasplante de corazón.

Su historia había movilizado no solo a vecinos de Pila, sino también a numerosas personas de toda la región, que durante las últimas horas se unieron en cadenas de oración, mensajes de apoyo y campañas de difusión con la esperanza de que pudiera recibir el órgano que necesitaba para continuar luchando por su vida.

Dalma se encontraba internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde era asistida por profesionales médicos luego de atravesar una compleja situación cardíaca.

El pasado 20 de mayo había ingresado a una cirugía para realizarse un reemplazo de válvula cardíaca. Sin embargo, la intervención presentó complicaciones y desde entonces su estado de salud se agravó considerablemente, permaneciendo bajo cuidados intensivos a la espera de un trasplante de corazón que finalmente no llegó a tiempo.

La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción en Pila y localidades cercanas, donde muchas personas expresaron su dolor y enviaron condolencias a sus seres queridos.