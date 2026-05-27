Profundo dolor en Pila por la muerte de una joven que esperaba un trasplante de corazón

Por Francisco Díaz
Duelo nena

La comunidad de Pila atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Dalma Cecilia San Martín, la joven de 30 años que permanecía internada en estado delicado mientras aguardaba con urgencia un trasplante de corazón.

Su historia había movilizado no solo a vecinos de Pila, sino también a numerosas personas de toda la región, que durante las últimas horas se unieron en cadenas de oración, mensajes de apoyo y campañas de difusión con la esperanza de que pudiera recibir el órgano que necesitaba para continuar luchando por su vida.

Dalma se encontraba internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde era asistida por profesionales médicos luego de atravesar una compleja situación cardíaca.

El pasado 20 de mayo había ingresado a una cirugía para realizarse un reemplazo de válvula cardíaca. Sin embargo, la intervención presentó complicaciones y desde entonces su estado de salud se agravó considerablemente, permaneciendo bajo cuidados intensivos a la espera de un trasplante de corazón que finalmente no llegó a tiempo.

La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción en Pila y localidades cercanas, donde muchas personas expresaron su dolor y enviaron condolencias a sus seres queridos.

Compartir este artículo
Ruta 2 nuevos radares provincia
Fotomultas en rutas: detectan más de 150 radares no autorizados y piden revisar las actas
Sociedad Provincia
La increíble historia de susanita: la mujer que evitó una tragedia aérea hace 40 años
La increíble historia de Susanita: La mujer que evitó una tragedia aérea hace 40 años
Sociedad
Estafa con telepase: la nueva trampa que vacía cuentas bancarias en segundos
Estafa con TelePASE: la nueva trampa que vacía cuentas bancarias en segundos
Sociedad
Vtv ahorrar provincia de buenos aires
Precio VTV en la Provincia de Buenos Aires: Tarifas oficiales y exenciones en junio 2026
Provincia
Docentes bonaerenses: cuándo cobran, cuánto es el aumento y qué pasa con la paritaria de junio
Docentes bonaerenses: cuándo cobran, cuánto es el aumento y qué pasa con la paritaria de junio
Provincia
El futuro del complejo de chapadmalal se redefine con participación estatal y privatizaciones
Acusan a Milei de avanzar sobre el turismo social para privatizar el Complejo de Chapadmalal
Provincia
La vtv en provincia de buenos aires: plazos, nuevos costos y quiénes pagan la mitad en 2026
Aumentó la VTV en la Provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta ahora y quiénes están exceptuados
Provincia

Más leídas

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.540 - 28 de mayo de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.