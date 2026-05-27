Acusan a Milei de avanzar sobre el turismo social para privatizar el Complejo de Chapadmalal

lEl ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, cuestionó con dureza las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en torno a las Unidades Turísticas de Unidad Turística Chapadmalal y Unidad Turística Embalse, tras la publicación de medidas que disponen el pase a disponibilidad de trabajadores y la reorganización de áreas vinculadas al turismo social.

A través de un extenso mensaje difundido en redes sociales, el funcionario bonaerense denunció un supuesto “plan sistemático de privatización y vaciamiento” impulsado por la administración del presidente Javier Milei y advirtió que “más de 80 años de historia y conquista del turismo social están en riesgo”.

La polémica se desató luego de la publicación de la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, mediante la cual se estableció que parte del personal de planta permanente de los complejos turísticos quedará en situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas determinada por el Decreto 269/2026.

Según argumentó el Gobierno nacional, la medida responde a una reorganización administrativa en el ámbito de la Secretaría de Turismo y Ambiente con el objetivo de “optimizar su estructura funcional y garantizar una gestión eficiente de los recursos disponibles”.

Costa sostuvo que las unidades turísticas representan mucho más que infraestructura estatal. “Son Monumentos Históricos Nacionales y el símbolo máximo de la dignidad trabajadora. Nacieron para democratizar el bienestar y garantizar que el descanso sea un derecho de las mayorías y no un privilegio de pocos”, expresó el ministro bonaerense.

En ese sentido, el funcionario vinculó la situación actual con el Decreto 216/2025, mediante el cual se modificó la Ley Nacional de Turismo y se eliminó la obligación del Estado nacional de prestar servicios de turismo social. Según indicó, la consecuencia fue una fuerte caída en la actividad: “De alojar a más de 84.000 personas en 2023 se pasó a cero turistas en 2025 y 2026”.

Por otra parte, el ministro bonaerense también cuestionó el desalojo de familias que residían dentro del predio de Chapadmalal y que históricamente cumplían funciones de mantenimiento y cuidado de las instalaciones. Según detalló, unas 30 familias fueron alcanzadas por órdenes judiciales de desalojo.

“Mientras tanto, la única excepción al ajuste es la residencia presidencial. El chalet, la pileta y el helipuerto siguen siendo de uso exclusivo”, expresó Costa en el cierre de su publicación, profundizando las críticas hacia la política nacional sobre turismo social.