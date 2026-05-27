Sanidad en junio 2026: qué se sabe de la paritaria, la escala salarial y la revisión pendiente

La paritaria de Sanidad vuelve a estar en el centro de las búsquedas de los trabajadores del sector privado de la salud. A pocos días del inicio de junio, la atención está puesta en si habrá una nueva actualización salarial, qué pasa con las escalas vigentes y cómo quedan los básicos para clínicas, sanatorios, geriátricos, emergencias médicas y otros establecimientos alcanzados por los convenios de FATSA.

Sanidad llega a junio con una revisión salarial prevista

El último acuerdo salarial publicado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina estableció una actualización para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, con vigencia dentro del período paritario que va desde el 1° de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.

El punto más importante para quienes buscan la paritaria de Sanidad en junio es que el acta incluyó una cláusula de revisión en mayo de 2026. Esto significa que las partes debían volver a reunirse para analizar la evolución de los salarios y definir si correspondía una nueva recomposición.

Hasta que se publique un nuevo acuerdo o una nueva escala homologada, la referencia salarial vigente sigue siendo la última actualización oficial disponible. Por eso, para los sueldos de junio, muchos trabajadores miran especialmente la escala de abril como base de cálculo, a la espera de una posible actualización posterior.

Qué aumento había acordado Sanidad

La paritaria fijó incrementos escalonados sobre los salarios básicos de los principales convenios del sector. El esquema general contempló una mejora distribuida en tres tramos, acompañada por una asignación no remunerativa mensual.

Febrero 2026: aumento salarial y suma no remunerativa de $80.000.

aumento salarial y suma no remunerativa de $80.000. Marzo 2026: nuevo tramo de aumento y suma no remunerativa de $85.000.

nuevo tramo de aumento y suma no remunerativa de $85.000. Abril 2026: tercer tramo de incremento y suma no remunerativa de $90.000.

Además, el acuerdo mantuvo otros puntos relevantes para los trabajadores del sector, como la asignación especial por el Día de la Sanidad, que se abona en septiembre, y la continuidad de aportes y contribuciones previstos en el convenio.

Escala salarial de Sanidad: montos de referencia

En el caso del CCT 122/75, que comprende al personal técnico, administrativo y de maestranza de clínicas, sanatorios, institutos con internación, establecimientos geriátricos y sanatorios de neuropsiquiatría, la escala de abril dejó distintos básicos según la categoría.

Categoría CCT 122/75 Básico abril 2026 Profesionales bioquímicos, nutricionistas, farmacéuticos y kinesiólogos $1.372.187,59 Obstétricas e instrumentadoras $1.247.895,44 Enfermeros/as de piso o consultorios externos $1.160.387,33 Personal técnico de hemoterapia, fisioterapia, anatomía patológica y laboratorio $1.109.344,90 Administrativo de primera $1.098.403,19 Auxiliar de enfermería en geriátricos $1.051.911,55 Cadete $922.472,96

Estos valores son importantes porque funcionan como piso de referencia para la liquidación, aunque el monto final puede variar según antigüedad, adicionales, jornada, zona, horas extras, categoría real, presentismo y otros conceptos internos de cada establecimiento.

Qué deben mirar los trabajadores en el recibo de sueldo

Para saber si el salario fue liquidado correctamente, conviene revisar algunos puntos del recibo. No alcanza con mirar solamente el neto depositado, porque en Sanidad suele haber diferencias por categoría, convenio y adicionales.

Convenio aplicado: no es lo mismo CCT 122/75, CCT 108/75, CCT 459/06 u otros convenios de la actividad.

no es lo mismo CCT 122/75, CCT 108/75, CCT 459/06 u otros convenios de la actividad. Categoría laboral: debe coincidir con la tarea real que realiza el trabajador.

debe coincidir con la tarea real que realiza el trabajador. Básico de convenio: debe respetar la escala vigente para el mes liquidado.

debe respetar la escala vigente para el mes liquidado. Sumas no remunerativas: deben figurar cuando correspondan según el acuerdo.

deben figurar cuando correspondan según el acuerdo. Adicionales: antigüedad, guardias, nocturnidad, feriados, horas extras y otros conceptos pueden modificar el total.

Qué puede pasar con los sueldos de junio

El dato central es que la paritaria quedó abierta a una revisión durante mayo. Si FATSA y las cámaras empresarias cierran una nueva recomposición, podría impactar en los haberes de junio o generar diferencias a pagar, según cómo quede redactada el acta.

Por ahora, el escenario más consultado por los trabajadores es si habrá una nueva escala antes de la liquidación de junio. En ese punto, lo recomendable es seguir las publicaciones oficiales del gremio y de cada filial, porque la actividad de Sanidad incluye distintos convenios y cámaras empresarias, y no todos los acuerdos tienen el mismo alcance.

La expectativa está puesta en una definición que permita actualizar los básicos frente a la evolución de los precios. Mientras tanto, la escala vigente y la cláusula de revisión son los dos elementos que ordenan la discusión salarial de Sanidad para junio de 2026.