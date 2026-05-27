Docentes bonaerenses: cuándo cobran, cuánto es el aumento y qué pasa con la paritaria de junio

Los docentes bonaerenses vuelven a estar entre las búsquedas más fuertes de los últimos días de mayo, no solo por la fecha de cobro del sueldo, sino también por las dudas sobre paritaria, aumento, bono, escala salarial y aguinaldo. El calendario oficial de la Provincia de Buenos Aires ya ordena los pagos por organismo y permite anticipar cuándo se acreditarán los haberes correspondientes a mayo de 2026.

En este contexto, la consulta no se limita a saber si el depósito aparece en la cuenta sueldo. Muchos trabajadores de la educación también buscan entender qué conceptos deben mirar en el recibo, qué pasó con el último acuerdo salarial y cuándo podría abrirse una nueva discusión paritaria.

Cuándo cobran los docentes bonaerenses

Según el cronograma oficial de sueldos publicado por la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP figuran con fecha de pago para el 5 de junio. Ese tramo corresponde a los haberes de mayo de 2026.

Esto alcanza a una parte importante del sistema educativo bonaerense, incluyendo docentes de gestión estatal y personal vinculado a la educación privada subvencionada, según el encuadre correspondiente. Como ocurre todos los meses, la acreditación puede verse reflejada durante la jornada y no necesariamente a primera hora.

Sector Fecha de cobro Dirección General de Cultura y Educación 5 de junio DiPrEGeP 5 de junio Haberes liquidados Sueldos de mayo 2026

Qué aumento cobran los docentes

El último acuerdo informado para los docentes bonaerenses contempló una recomposición salarial con base en enero de 2026. La propuesta incluyó un esquema acumulado del 9%, compuesto por la consolidación del 1,5% de febrero, un 5% adicional en marzo y un 2,5% en abril.

Además, se incorporó una suma de $28.700 bajo el concepto de Compensación FONID/Conectividad, de carácter no remunerativo y no bonificable. Este punto es importante porque no todos los conceptos impactan de la misma manera en antigüedad, adicionales o cálculo de otros ítems salariales.

Paritaria docente: qué se espera para junio

La paritaria docente bonaerense quedó con una cláusula de reapertura prevista para junio de 2026. Esto significa que, una vez cerrado el pago de los haberes de mayo, la atención empezará a correrse hacia la negociación salarial del segundo semestre.

La discusión será seguida de cerca por los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, especialmente por el comportamiento de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de actualizar los ingresos antes del receso de invierno. Por ahora, no hay un nuevo porcentaje oficial cerrado para junio, por lo que cualquier cifra debe tomarse con cautela hasta que exista una comunicación formal.

Bono docente y Compensación FONID

Una de las dudas más frecuentes es si los docentes bonaerenses cobran un bono. En la liquidación vigente, el concepto que aparece como refuerzo específico es la Compensación FONID/Conectividad de $28.700, definida como una suma no remunerativa y no bonificable.

Para evitar confusiones, conviene diferenciar entre bono extraordinario, suma fija, compensación y aumento al básico. No todos tienen el mismo efecto en el bolsillo ni en el cálculo de aguinaldo, jubilación o adicionales.

Aumento porcentual: modifica la escala según la base definida en la paritaria.

modifica la escala según la base definida en la paritaria. Suma no remunerativa: mejora el ingreso de bolsillo, pero puede no impactar en otros conceptos.

mejora el ingreso de bolsillo, pero puede no impactar en otros conceptos. Adicionales: dependen del cargo, antigüedad, zona, módulos u horas cátedra.

dependen del cargo, antigüedad, zona, módulos u horas cátedra. Descuentos: pueden variar según obra social, sindicato, seguros o situaciones particulares.

Escala salarial docente: qué cargos mirar

La escala salarial docente de la Provincia de Buenos Aires se publica por período y contempla diferentes cargos, módulos, horas cátedra, porcentajes de antigüedad y situaciones particulares. Por eso, el sueldo de un maestro de grado inicial no es igual al de un docente con jornada completa, quinta hora, mayor antigüedad o cargos acumulados.

En la última propuesta difundida por los gremios, se detallaron referencias para cargos iniciales: maestro de grado, jornada completa, quinta hora y profesor con 20 módulos. Sin embargo, el monto final de cada trabajador puede cambiar por antigüedad, ruralidad, desfavorabilidad, adicionales, descuentos y cantidad de cargos.

Cómo revisar si el sueldo está bien liquidado

Antes de reclamar, lo más recomendable es revisar el recibo de sueldo y comparar los conceptos liquidados con la situación laboral real. También conviene mirar si el pago corresponde a un cargo, módulos u horas cátedra, porque ese detalle cambia el cálculo final.

Controlar fecha de acreditación en la cuenta sueldo.

en la cuenta sueldo. Revisar el recibo digital cuando esté disponible.

cuando esté disponible. Comparar básicos, bonificaciones y descuentos con la escala vigente.

con la escala vigente. Verificar antigüedad, módulos, cargos y adicionales antes de iniciar un reclamo.

Aguinaldo docente: el otro dato que empieza a pesar

Con el cobro de mayo ya encaminado, la próxima búsqueda fuerte será el aguinaldo docente de junio. El Sueldo Anual Complementario se calcula sobre la mayor remuneración mensual del semestre, por lo que los aumentos, adicionales y conceptos liquidados pueden influir en el monto final según su naturaleza salarial.

Por eso, para los docentes bonaerenses no alcanza con mirar solo la fecha de pago. La información más útil está en combinar cronograma oficial, recibo de sueldo, escala salarial vigente y novedades de la paritaria, especialmente ante la reapertura prevista para junio.