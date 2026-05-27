Avanza la construcción de la autovía de la ruta 11 entre villa gesell y mar chiquita

La provincia de Buenos Aires continúa con una de las obras viales más importantes para la Costa Atlántica: la transformación en autovía de la Ruta Provincial 11, en el tramo que une Villa Gesell con Mar Chiquita.

Los trabajos abarcan más de 72 kilómetros y buscan mejorar la seguridad vial, agilizar la circulación y potenciar el desarrollo turístico y económico de toda la región costera.

Una obra clave para la Costa Atlántica

La intervención contempla la construcción de una segunda calzada de 7,3 metros de ancho, paralela a la actual Ruta 11, además de la repavimentación completa del trazado existente entre los kilómetros 410 y 482.

También se ejecutan:

Banquinas pavimentadas en ambas manos.

Nuevos retornos cada 3,5 kilómetros.

Duplicación de siete puentes sobre cursos hídricos.

Construcción de 54 alcantarillas.

Remodelación de accesos a Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas.

Una nueva intersección rotacional en el acceso a Mar Chiquita.

Según datos oficiales, durante el verano circulan por este corredor más de 7.000 vehículos diarios, por lo que la nueva autovía apunta a reducir riesgos de accidentes y mejorar los tiempos de viaje hacia los principales destinos turísticos bonaerenses.

Desvíos y tramos habilitados

En las últimas semanas se habilitaron nuevos sectores de la traza mientras continúan los trabajos, por lo que Vialidad Provincial solicita a los conductores circular con extrema precaución y respetar la señalización preventiva instalada en la zona de obra.

Además, algunos sectores ya comenzaron a ser utilizados de manera parcial para mejorar la circulación y facilitar el avance de la construcción.

Impulso al turismo y la conectividad

Desde el gobierno bonaerense remarcaron que la nueva autovía permitirá fortalecer la conectividad entre localidades turísticas de la costa, impulsar la economía regional y brindar mayor seguridad a miles de familias que utilizan la Ruta 11 durante todo el año.