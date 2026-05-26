“me indigné”: habló el acusado de atacar al joven tras el choque fatal en chascomús

La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció luego de un dramático episodio ocurrido en la ciudad de Chascomús, dio un giro de enorme impacto judicial en las últimas horas. La causa, que ya generaba fuerte conmoción social, sumó ahora nuevas imputaciones y una confesión clave que agrava aún más el escenario judicial.

El detenido, identificado como Leandro Edgardo Marzzellino, de 50 años, fue apresado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones Dolores acusado de haber atacado salvajemente al menor mientras éste permanecía herido y reducido en el suelo tras un accidente de tránsito.

Durante su declaración indagatoria ante la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, el imputado reconoció haber golpeado al adolescente y aseguró que actuó porque “se indignó” al identificarlo como uno de los jóvenes que, según afirmó, habría intentado asaltarlo tiempo atrás.

La causa cambió drásticamente

Tras la confesión y el avance de las pericias, la Justicia resolvió que Marzzellino continúe detenido bajo la gravísima imputación de “Homicidio en grado de tentativa con dolo eventual”, una figura penal que contempla que el acusado habría actuado con pleno conocimiento de que su conducta podía ocasionar la muerte de la víctima.

Los investigadores determinaron además que Kevin Martínez se encontraba esposado y tendido sobre el pavimento cuando recibió los golpes en la cabeza, situación que agravó todavía más la investigación.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, el adolescente estaba siendo asistido por médicos tras el siniestro vial cuando se produjo la brutal agresión.

Cuatro policías imputados

A raíz de las nuevas pruebas incorporadas al expediente, la fiscalía también resolvió imputar a los cuatro efectivos policiales que se encontraban presentes en la escena.

Los agentes deberán responder por el delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que la investigación sostiene que no intervinieron para impedir el ataque ni detuvieron inmediatamente al agresor pese a que el menor estaba bajo custodia.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que los efectivos serán llamados a declaración indagatoria durante la próxima semana.

El choque que terminó en tragedia

El dramático episodio ocurrió el pasado 12 de mayo en Chascomús, cuando la motocicleta robada en la que viajaba Kevin Martínez chocó contra un automóvil.

Tras el impacto, el conductor del motovehículo —un adolescente de 17 años— sobrevivió y quedó imputado por el delito de “Homicidio culposo”.

Sin embargo, el eje de la investigación cambió radicalmente luego de conocerse las circunstancias posteriores al accidente y la golpiza sufrida por Kevin mientras se encontraba inmovilizado y lesionado.