Empleados de comercio: con aumento y bono, cuánto cobra cada categoría en junio de 2026

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector mercantil oficializaron la aplicación del último tramo del acuerdo salarial vigente. El esquema paritario, que rige para uno de los colectivos laborales más numerosos de la Argentina, establece un incremento porcentual y la continuidad de sumas extraordinarias que consolidan los sueldos iniciales por encima del millón de pesos.

Esta actualización del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores mercantiles frente a las variables económicas del mercado interno.

Cómo se compone el aumento y el bono para junio de 2026

La liquidación correspondiente a los haberes de junio de 2026 está estructurada bajo una modalidad que combina un ajuste porcentual con suplementos de carácter no remunerativo:

Incremento del 1,5%: Representa el último tramo de la recomposición escalonada del 5% fijada para el trimestre (tras el 2% aplicado en abril y el 1,5% de mayo), calculado sobre las escalas básicas convencionales.

Representa el último tramo de la recomposición escalonada del 5% fijada para el trimestre (tras el 2% aplicado en abril y el 1,5% de mayo), calculado sobre las escalas básicas convencionales. Sumas no remunerativas de $120.000: Este concepto unifica la prórroga de los suplementos fijos anteriores de $40.000 y $60.000, a los que se les adicionó un refuerzo de $20.000. El total de $120.000 figura en los recibos bajo la denominación de “Recomposición No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026”.

Este concepto unifica la prórroga de los suplementos fijos anteriores de $40.000 y $60.000, a los que se les adicionó un refuerzo de $20.000. El total de $120.000 figura en los recibos bajo la denominación de “Recomposición No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026”. Aporte a la obra social: Se mantiene vigente la contribución extraordinaria y solidaria a cargo de los empleadores con destino a OSECAC, fijada en $28.000 mensuales por cada trabajador activo.

Escala salarial de junio de 2026: los montos de referencia por categoría

Con la incorporación de los ajustes y los conceptos extraordinarios de $120.000, los ingresos totales estimados para las principales funciones quedan configurados de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.233.585

Categoría B: $1.236.794

Categoría C: $1.251.480

Personal Administrativo

Categoría A: $1.249.206

Categoría B: $1.254.840

Categoría C: $1.260.105

Categoría D: $1.277.312

Categoría E: $1.296.492

Categoría F: $1.297.000

Cajeros

Categoría A: $1.253.122

Categoría B: $1.260.105

Categoría C: $1.279.000

Personal Auxiliar y Especializado

Auxiliar A: $1.253.122

Auxiliar B: $1.264.380

Auxiliar C: $1.296.492

Auxiliar Especializado A: $1.265.138

Auxiliar Especializado B: $1.284.950

Vendedores

Categoría A: $1.253.622

Categoría B: $1.286.957

Categoría C: $1.296.492

Categoría D: $1.321.446

A estas cifras de base deben adicionarse los adicionales individuales correspondientes por antigüedad (equivalente al 1% por año trabajado) y el adicional complementario por presentismo del 8,33%.

Impacto en el medio aguinaldo y la mesa de revisión paritaria

La liquidación de junio de 2026 reviste una importancia doble para los trabajadores, ya que coincide con la percepción del primer medio Sueldo Anual Complementario (SAC) del año. Las sumas no remunerativas pactadas en el acuerdo paritario son tenidas en cuenta para el cálculo del aguinaldo, presentismo, antigüedad, vacaciones y horas extras, incidiendo directamente en el monto final de bolsillo que recibirán los empleados del sector.

Por último, FAECYS y las cámaras del sector (CAC, CAME y UDECA) establecieron una cláusula de revisión técnica para el transcurso de junio de 2026. En esta instancia, las partes auditarán la evolución de las escalas frente al índice de inflación acumulada del período con el fin de evaluar una reapertura paritaria inmediata si los salarios sufren un desfasaje respecto al costo de vida.