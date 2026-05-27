Gucci alpine sacude la fórmula 1: qué cambia para la escudería donde corre colapinto

La Fórmula 1 vuelve a moverse fuera de la pista con una noticia que mezcla deporte, moda, marketing global y un interés especial para los fanáticos argentinos: Gucci se convertirá en socio principal de Alpine desde la temporada 2027. El acuerdo marca un giro fuerte para la escudería francesa y pone bajo la lupa el futuro comercial del equipo en el que corre Franco Colapinto.

Gucci entra a Alpine con un movimiento histórico

La alianza fue anunciada como un acuerdo de largo plazo y tendrá una consecuencia directa en la identidad del equipo: Alpine pasará a llamarse Gucci Racing Alpine Formula One Team desde 2027. No se trata de un patrocinio más en el auto, sino de una asociación que ubica a la casa italiana de lujo en el centro de la estrategia deportiva y comercial de la escudería.

El dato no es menor: será la primera vez que una marca de alta moda ocupe el rol de patrocinador principal de un equipo de Fórmula 1. Hasta ahora, el campeonato había tenido acuerdos con firmas de indumentaria, relojería y lujo, pero no una integración tan visible en el nombre oficial de una escudería.

Por qué Gucci apuesta por la Fórmula 1

La decisión llega en un momento en el que la Fórmula 1 atraviesa una etapa de expansión global, con audiencias jóvenes, fuerte presencia en redes sociales y una creciente llegada a públicos que antes no seguían de cerca el automovilismo. Para Gucci, la F1 funciona como una vidriera internacional de alto impacto, con fines de semana de carrera que concentran atención mediática, celebridades y marcas premium.

La operación también encaja con la estrategia del grupo Kering, dueño de Gucci, que busca reforzar la presencia de la marca en espacios culturales y deportivos de alto consumo. En ese contexto, la Fórmula 1 ya no es solo una competencia de autos: también es entretenimiento, moda, tecnología y posicionamiento aspiracional.

Qué puede cambiar en el auto y la imagen del equipo

Uno de los puntos que más expectativa genera es la nueva estética de Alpine. Aunque los detalles definitivos deberán conocerse más cerca de 2027, la alianza anticipa un rediseño de identidad visual, indumentaria, activaciones comerciales y presencia de marca. El equipo podría dejar atrás parte de su imagen tradicional para adoptar una estética más asociada al universo Gucci Racing.

Para los fanáticos, los cambios más visibles podrían aparecer en:

Nuevo nombre oficial de la escudería en la grilla.

de la escudería en la grilla. Diseño renovado del monoplaza , con colores y detalles vinculados a Gucci.

, con colores y detalles vinculados a Gucci. Indumentaria especial para pilotos, mecánicos y staff.

para pilotos, mecánicos y staff. Productos exclusivos vinculados a Fórmula 1, moda y lifestyle.

vinculados a Fórmula 1, moda y lifestyle. Mayor exposición internacional para Alpine y sus pilotos.

Colapinto, Alpine y una vidriera mucho más grande

Para la Argentina, el anuncio tiene un atractivo adicional por la presencia de Franco Colapinto en Alpine. La llegada de Gucci aumenta el peso mediático del equipo y puede potenciar la exposición de sus pilotos, especialmente en mercados donde la Fórmula 1 viene creciendo con fuerza.

En términos deportivos, el patrocinio no garantiza resultados inmediatos en pista. Sin embargo, un socio principal de semejante escala puede ayudar a fortalecer la estructura comercial, atraer nuevos acuerdos y mejorar la proyección global del proyecto. En la F1 moderna, el rendimiento depende de ingeniería, presupuesto, desarrollo aerodinámico y estabilidad interna, pero la imagen de marca también juega un rol cada vez más importante.

Un acuerdo que mezcla lujo, velocidad y negocio

La alianza entre Gucci y Alpine confirma una tendencia cada vez más fuerte: la Fórmula 1 se convirtió en un territorio clave para las marcas de lujo. Ya no alcanza con aparecer en un casco o en una campera; las empresas buscan integrarse a la narrativa de los equipos, generar contenido, vender experiencias y capturar la atención de una audiencia global.

Para Alpine, el acuerdo llega como una oportunidad para reposicionarse en la grilla con una identidad más potente. Para Gucci, representa una entrada directa al corazón de uno de los espectáculos deportivos más vistos del mundo. Y para los hinchas argentinos, abre una nueva etapa para seguir de cerca qué lugar ocupará Colapinto dentro de un equipo que desde 2027 tendrá una exposición todavía mayor.