Niebla, frío y humedad: así estará el clima este miércoles en la Provincia de Buenos Aires

Por Francisco Díaz
Niebla, frío y humedad: así estará el clima este miércoles en la provincia de buenos aires

La provincia de Buenos Aires atraviesa este miércoles 27 de mayo una jornada marcada por la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes, especialmente durante las primeras horas de la mañana. El fenómeno afecta gran parte del territorio bonaerense y genera complicaciones en rutas, caminos rurales y accesos urbanos debido a la baja visibilidad.

Según los distintos reportes meteorológicos, las temperaturas se mantienen frescas, con mínimas entre 7 y 10 grados y máximas que oscilarán entre 14 y 16 grados en la mayor parte de la provincia. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, aunque hacia la tarde podrían registrarse mejoras temporarias en algunos sectores.

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Mapa de alerta por niebla y baja visibilidad

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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por niebla para gran parte del territorio bonaerense. La situación impacta especialmente en corredores viales como las rutas 2, 3, 5, 7, 8, 11, 205 y 226, donde se recomienda circular con extrema precaución, utilizar luces bajas y reducir la velocidad.

En ciudades del centro y sudeste bonaerense la humedad elevada y la escasa circulación de viento favorecieron densos bancos de niebla durante la madrugada.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Jueves 28 de mayo

Se espera otra jornada con abundante nubosidad y ambiente húmedo. Las temperaturas seguirán relativamente estables, con mínimas cercanas a los 10 grados y máximas entre 14 y 16 grados. Persistirán neblinas matinales en distintos sectores del interior bonaerense.

Viernes 29 de mayo

El panorama comenzará a mostrar una leve mejora. Habrá períodos de sol entre nubes y descenso gradual de la humedad. Las temperaturas continuarán frescas durante las mañanas, pero con tardes algo más agradables.

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Fin de semana

Para sábado y domingo se proyectan condiciones más estables en buena parte de la provincia, con menor presencia de niebla y posibilidad de algunos claros. No obstante, hacia el domingo podrían registrarse lluvias débiles o lloviznas aisladas sobre el este y noreste bonaerense

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