Cuánto me corresponde de aguinaldo y cuándo se cobra: cálculo simple, proporcional y fechas clave

El aguinaldo (Sueldo Anual Complementario o SAC) es uno de los pagos más esperados del año porque refuerza el ingreso en meses donde suelen aumentar los gastos. Sin embargo, entre sueldos variables, horas extra, cambios de jornada o ingresos recientes, es común preguntarse cuánto te corresponde y cuándo se cobra.

En esta guía tenés las reglas vigentes en Argentina, cómo hacer la cuenta paso a paso, qué conceptos entran (y cuáles no), qué pasa si trabajaste solo parte del semestre y qué fechas mirar para no perderte el depósito.

Qué es el aguinaldo y cómo se paga

El aguinaldo es un pago obligatorio que se abona en dos cuotas:

Primera cuota: corresponde al semestre enero–junio .

corresponde al semestre . Segunda cuota: corresponde al semestre julio–diciembre.

Cada cuota equivale, en términos simples, al 50% del mejor sueldo mensual del semestre (el mes en el que más cobraste por todo concepto remunerativo).

Quiénes cobran aguinaldo (y quiénes no)

En general, cobran aguinaldo:

Trabajadores en relación de dependencia (sector privado y público).

(sector privado y público). Personal de casas particulares registrado .

. Jubilados y pensionados (como “medio aguinaldo” junto con su haber).

Por lo general, no corresponde aguinaldo a:

Monotributistas y autónomos (salvo que además tengan un empleo en relación de dependencia).

y (salvo que además tengan un empleo en relación de dependencia). Beneficiarios de planes sociales : Asignaciones por hijo, Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otros.

: Asignaciones por hijo, Prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otros. Independientes sin vínculo laboral formal.

Cuándo se cobra el aguinaldo: fechas clave que tenés que mirar

Las fechas pueden variar según el empleador y el convenio, pero hay topes legales orientativos para el pago.

Cuota Semestre que abarca Fecha límite habitual Qué suele pasar en la práctica 1ª cuota Enero a junio Última jornada laboral de junio (se suele tomar el 30 de junio) Muchas empresas lo depositan junto con el sueldo de junio o en los últimos días del mes. 2ª cuota Julio a diciembre 18 de diciembre (fecha clave del semestre) Existe la posibilidad de acreditación en días posteriores según la operatoria y acuerdos.

Importante: en el sector público (nacional, provincial y municipal) y en jubilaciones/pensiones, el aguinaldo suele pagarse según cronogramas (por organismo, banco o terminación de DNI). Para esos casos, la fecha exacta depende del calendario que publique cada entidad.

Cómo calcular cuánto te corresponde de aguinaldo (fórmula simple)

Para cada cuota (junio o diciembre) usá esta regla:

1) Identificá tu “mejor sueldo” del semestre. Es el mes en el que tu remuneración total fue más alta.

Es el mes en el que tu remuneración total fue más alta. 2) Dividilo por 2. Ese resultado es tu aguinaldo bruto del semestre (si trabajaste el semestre completo).

Fórmula: Aguinaldo (SAC) = Mejor remuneración mensual del semestre ÷ 2

Ejemplo: Si tu mes más alto del semestre fue $1.200.000, entonces:

Aguinaldo bruto = $1.200.000 ÷ 2 = $600.000

Qué entra en el cálculo del aguinaldo (y qué puede dejarte dudas)

Para elegir el “mejor sueldo” del semestre, mirá el total de conceptos remunerativos del recibo. Suele incluir:

Sueldo básico

Antigüedad y adicionales remunerativos

y adicionales remunerativos Horas extra (si ese mes cobraste muchas, puede ser tu “mejor sueldo”)

(si ese mes cobraste muchas, puede ser tu “mejor sueldo”) Comisiones, premios remunerativos, plus por productividad (si son remunerativos)

En cambio, suelen generar confusión (porque dependen de su carácter remunerativo o no remunerativo y del convenio):

Viáticos (pueden ser remunerativos o no, según cómo estén liquidados)

(pueden ser remunerativos o no, según cómo estén liquidados) Bonos “no remunerativos” (no siempre integran base de SAC)

(no siempre integran base de SAC) Reintegros (por lo general no son remunerativos)

Si tenés duda, fijate en el recibo si el concepto figura como remunerativo. Esa palabra (o el desglose “Remunerativos / No remunerativos”) es la pista más directa.

Cómo calcular el aguinaldo proporcional si no trabajaste todo el semestre

Si empezaste a trabajar a mitad de semestre, si renunciaste, te despidieron o cambiaste de jornada, te corresponde un SAC proporcional por el tiempo trabajado en ese semestre.

Una forma práctica (y fácil de aplicar) es:

Aguinaldo proporcional = (Mejor sueldo del período trabajado ÷ 2) × (Meses trabajados en el semestre ÷ 6)

Ejemplo: trabajaste 4 meses dentro del semestre y tu mejor sueldo de ese período fue $900.000.

Base: $900.000 ÷ 2 = $450.000

Proporción: 4 ÷ 6 = 0,6667

Aguinaldo proporcional: $450.000 × 0,6667 = $300.000 (aprox.)

Dato útil: si te liquidan el final de la relación laboral, el aguinaldo proporcional suele aparecer dentro de la liquidación final junto con vacaciones no gozadas (si corresponde) y otros ítems.

Cuánto “te queda en mano”: descuentos habituales del aguinaldo

El aguinaldo se paga con descuentos similares a los del sueldo (según tu situación). En muchos casos vas a ver retenciones de:

Jubilación

Obra social

PAMI (en ciertos regímenes / aportes)

(en ciertos regímenes / aportes) Cuota sindical (si corresponde)

Por eso, tu aguinaldo puede figurar como bruto y luego como neto (de bolsillo) tras las deducciones.

Qué pasa con Ganancias: por qué a veces el aguinaldo “parece” menor

Si estás alcanzado por el Impuesto a las Ganancias (según tu nivel de ingresos y deducciones), puede ocurrir que en el mes del aguinaldo se vea una retención mayor o un ajuste. Esto varía muchísimo de un caso a otro.

Para entenderlo sin enredarte:

Revisá si en meses anteriores tu empleador ya aplicó retenciones.

Mirà el recibo del mes del aguinaldo: suele aparecer el detalle de la retención o ajuste.

Si tus ingresos y deducciones cambiaron durante el año, es más probable ver diferencias.

Mini check-list para saber rápido cuánto te corresponde

1) Elegí el semestre correcto: enero–junio o julio–diciembre .

Elegí el semestre correcto: o . 2) Buscá tu recibo con mayor remuneración dentro de ese semestre.

Buscá tu recibo con dentro de ese semestre. 3) Tomá el total remunerativo del mes (o el total que use tu recibo como base remunerativa).

Tomá el total remunerativo del mes (o el total que use tu recibo como base remunerativa). 4) Dividí por 2 para el bruto .

Dividí por 2 para el . 5) Si trabajaste menos de 6 meses del semestre, aplicá la proporción (meses ÷ 6) .

Si trabajaste menos de 6 meses del semestre, aplicá la proporción . 6) Compará con el recibo final: chequeá descuentos y, si aplica, Ganancias.

Preguntas frecuentes sobre el aguinaldo

¿Si estuve de vacaciones o con licencia médica cobro aguinaldo igual?

En general, el aguinaldo se calcula sobre remuneraciones del semestre y no se “pierde” por vacaciones o licencias pagas. El detalle puede variar si hubo períodos sin goce de sueldo.

¿Si cobro variable (comisiones/horas extra) qué mes se toma?

Se toma el mes con mayor remuneración del semestre. Si un mes hiciste más horas extra o cobraste más comisiones, ese suele ser el que define la base.

¿El aguinaldo se paga junto con el sueldo?

Depende del empleador. Algunas empresas lo depositan en la misma fecha del sueldo del mes; otras lo pagan antes. Lo importante es mirar la fecha límite y el recibo.

¿Puedo reclamar si no me lo pagaron?

Si estás en relación de dependencia y no te depositan el aguinaldo, corresponde reclamar por las vías internas (RR.HH.) y, de persistir, evaluar asesoramiento laboral.