Empleados de comercio reciben un extra hasta marzo 2026: qué implica el nuevo acuerdo

Los empleados de comercio en Argentina percibirán un extra total de $100.000 entre diciembre y marzo, de acuerdo a un acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras del sector. Este acuerdo, que impacta a más de 1,2 millones de trabajadores a nivel nacional, incluye un bono no remunerativo de $60.000 y la continuidad de $40.000 vigentes desde junio.

Cálculo y distribución del bono

El bono de $60.000 será abonado mensualmente durante diciembre, enero, febrero y marzo. Este monto, de carácter no remunerativo y no acumulativo, se incorporará al salario básico a partir de abril. Además, se mantendrá la suma fija de $40.000 pactada anteriormente, que se pagará bajo las mismas condiciones hasta marzo inclusive.

Las escalas salariales no sufrirán modificaciones en esta ocasión. El compromiso es volver a negociar en marzo, momento en el que se revisarán las sumas fijas, porcentajes y adecuaciones ante cambios en las condiciones económicas. Para que el acuerdo entre en plena vigencia, deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El acuerdo establece que los $60.000 se liquidarán hasta marzo de 2026, incorporándose al salario básico desde la actualización de ese mes. Cada trabajador, de este modo, percibirá un total de $100.000 adicionales, lo que representa un alivio en un contexto económico complicado.

Aguinaldo y su cálculo específico

Para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), solo se tienen en cuenta las remuneraciones habituales. Quedan excluidos premios, comisiones excepcionales, horas extras y el bono de $60.000, debido a su naturaleza no remunerativa.

Por ejemplo, un trabajador categorizado como Administrativo A, con un sueldo básico de $1.057.199, recibirá un aguinaldo estimado de $528.599, reflejando así el salario efectivo del semestre. El sindicato ha recordado que cada empresa debe aplicar criterios de liquidación conforme al convenio colectivo vigente.

Mientras tanto, los empleados de las cadenas de supermercados recibirán un bono adicional de $170.000, a ser abonado en diciembre y establecido fuera de la paritaria general.

Perspectivas de revisión salarial

El gremio, conducido por Armando Cavalieri, destaca que este acuerdo busca sostener el ingreso de los trabajadores ante el aumento del costo de vida. La paritaria de comercio sigue siendo de gran relevancia en el país, tanto por la cantidad de empleados como por el peso del sector en la economía. La revisión pautada para marzo será clave para definir la evolución salarial en el primer semestre de 2026.