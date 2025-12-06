Paritaria Empleados de Comercio: Nuevo bono y cláusula de revisión 2026

Ignacio Hernández
El aumento de diciembre para empleados de comercio: ¿cuánto cobrarán con bono incluido?

Las principales entidades del sector comercial y de servicios de Argentina firmaron un nuevo entendimiento en el marco de la paritaria mercantil, la más grande del país en términos de cantidad de trabajadores. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras CAC, CAME y UDECA acordaron una recomposición salarial y establecieron una hoja de ruta salarial hasta el primer cuatrimestre de 2026.

Detalles del acuerdo salarial y pagos programados

El eje central del nuevo acuerdo es el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $60.000 que se abonará en cuatro tramos: uno en diciembre, otro en enero, otro en febrero y el último en marzo de 2026.

Este monto no remunerativo tiene una particularidad:

  • Las primeras tres cuotas ($180.000) se agotan con su pago mensual.
  • La última cuota, correspondiente a marzo de 2026 ($60.000), se incorporará al salario básico en su valor nominal en abril de 2026.

Adicionalmente, las partes convinieron en extender la suma fija no remunerativa de $40.000 que ya estaba vigente desde un acuerdo anterior (junio de 2025). Este bono se mantendrá en los mismos términos y alcances hasta marzo de 2026 inclusive.

Impacto total para los trabajadores y vigencia del acuerdo

Es decir que los empleados de comercio recibirán, durante cuatro meses (diciembre, enero, febrero y marzo), un total de $100.000 no remunerativos por mes ($60.000 del nuevo acuerdo + $40.000 del bono anterior). Lo pactado tendrá vigencia desde el 1° de julio de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026.

Un punto crucial es la reintroducción de una cláusula de revisión que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. El acuerdo establece el compromiso de las partes de reunirse en marzo de 2026 para analizar las variaciones económicas y evaluar la necesidad de una nueva adecuación salarial.

