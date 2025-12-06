Bono empleados de comercio diciembre 2025: confirmaron sumas fijas y un extra para supermercados

Diciembre llega con novedades cruciales para el bolsillo de los trabajadores de comercio. Tras las últimas revisiones paritarias encabezadas por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), se definieron los montos que cobrarán los empleados del sector en el último mes del año. El esquema de pagos incluye nuevas sumas no remunerativas, la confirmación de un bono especial para cadenas de supermercados y el cálculo del aguinaldo.

Si trabajás en comercio, es fundamental que revises tu recibo de sueldo este mes para verificar que se incluyan todos los ítems acordados entre el gremio y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA). A continuación, desglosamos punto por punto qué te corresponde cobrar.

Nuevo acuerdo paritario: suma fija de $100.000

La principal novedad es el acuerdo sellado recientemente que establece una suma fija no remunerativa para reforzar los ingresos ante la escalada inflacionaria. Según lo pactado, los empleados de comercio percibirán un total de $100.000 extras en concepto de sumas fijas durante diciembre.

Este monto se compone de dos partes:

$60.000: corresponden al nuevo acuerdo firmado en diciembre. Esta cifra se pagará mensualmente durante diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026.

corresponden al nuevo acuerdo firmado en diciembre. Esta cifra se pagará mensualmente durante diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026. $40.000: es la suma que ya se venía cobrando por acuerdos previos y que se mantiene vigente.

Dato clave: Al ser sumas “no remunerativas”, estos montos van directo al bolsillo (neto) sin sufrir los descuentos habituales de jubilación y obra social, aunque sí tributan para ciertos aportes sindicales según el convenio. Además, se confirmó que los $60.000 pasarán a integrarse al sueldo básico recién a partir de abril de 2026.

Bono de $170.000 para empleados de supermercados

Existe un grupo específico dentro del rubro mercantil que recibirá un beneficio adicional superior. Los trabajadores que se desempeñan en las grandes cadenas de supermercados e hipermercados cobrarán un bono extraordinario de fin de año de $170.000.

Este pago es fruto de una negociación puntual con las empresas del sector supermercadista (como Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más, entre otros) y busca compensar la mayor carga laboral típica de las fiestas. Si trabajás en comercios minoristas pequeños o medianos que no pertenecen a estas cadenas, este bono específico de $170.000 no aplica a tu liquidación, salvo que tu empleador decida otorgarlo voluntariamente.

Escalas salariales diciembre 2025: ¿cuánto cobro?

Con la incorporación de las sumas fijas y los básicos vigentes, los salarios para los empleados de comercio quedan conformados de la siguiente manera para diciembre (sin contar antigüedad ni presentismo):

Categoría Puesto Salario Estimado (Básico + Sumas no rem.) Maestranza Categoría A $1.095.795 Administrativo Categoría A $1.107.268 Administrativo Categoría F $1.158.519 Cajero Categoría A $1.111.091 Cajero Categoría B $1.116.448 Vendedor Categoría A $1.111.091 Vendedor Categoría B $1.134.044

Los montos son estimativos y pueden variar levemente según la liquidación final de cada empresa y los adicionales particulares de cada trabajador.

Cuándo se paga el Aguinaldo (SAC)

Además de los sueldos y bonos, diciembre es el mes del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Tenés que saber que la fecha límite legal para que tu empleador deposite la segunda cuota del aguinaldo es el 18 de diciembre. No obstante, la ley permite una tolerancia de hasta cuatro días hábiles, por lo que el pago podría extenderse hasta el 23 de diciembre.

Para calcularlo, se toma el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (dinero, especies, viáticos, etc.) dentro del semestre julio-diciembre. Si trabajaste el semestre completo, te corresponde la mitad de tu mejor sueldo; si entraste a trabajar hace menos tiempo, se calcula un proporcional (el tiempo trabajado dividido por seis meses, multiplicado por el medio aguinaldo).

Podés consultar más detalles sobre la normativa laboral vigente en el sitio oficial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Próximas revisiones

El sindicato y las cámaras empresarias dejaron abierta la puerta para seguir monitoreando la situación económica. Si bien este acuerdo cubre el primer trimestre de 2026 en cuanto a sumas fijas, las partes volverán a reunirse para analizar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los mercantiles. Por ahora, el esquema de $60.000 + $40.000 se mantiene fijo hasta marzo próximo.

Para ver las escalas completas y las homologaciones, es recomendable visitar periódicamente la web de FAECyS.