¿Hay bono de fin de año para estatales bonaerenses en 2025? Novedades, paritarias y fechas de cobro

Con la llegada de diciembre, una de las preguntas más recurrentes entre los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires es si habrá bono de fin de año. En un contexto económico desafiante, los gremios estatales (como ATE y UPCN) y el gobierno de Axel Kicillof mantienen negociaciones claves para definir el cierre salarial del 2025.

A continuación, te detallamos la situación actual, qué se sabe sobre el bono navideño, las fechas de cobro del aguinaldo y las últimas novedades de las paritarias en la Provincia.

Estado actual: ¿Se confirmó el bono de fin de año en Provincia de Buenos Aires?

Al día de la fecha, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no ha oficializado por decreto un “Bono de Fin de Año” específico para todos los estatales bonaerenses, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias como Santiago del Estero, que anunció bonos millonarios generando confusión en las búsquedas nacionales.

Sin embargo, la situación es dinámica:

Negociaciones abiertas: Las paritarias se reanudaron en noviembre y continúan en diciembre. Los gremios han solicitado que, además de la recomposición salarial por inflación, se considere una suma fija o bono para reforzar los ingresos de las fiestas.

Las paritarias se reanudaron en noviembre y continúan en diciembre. Los gremios han solicitado que, además de la recomposición salarial por inflación, se considere una suma fija o bono para reforzar los ingresos de las fiestas. Prioridad en el Aguinaldo: El gobernador Axel Kicillof ha manifestado que la prioridad financiera de la provincia es garantizar el pago de los sueldos y el Medio Aguinaldo (SAC) en tiempo y forma, tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal.

Importante: Recomendamos no guiarse por titulares generales que hablan de “Bonos para estatales” sin especificar la provincia, ya que muchas noticias virales refieren a pagos extraordinarios en el interior del país y no aplican a los trabajadores de la Ley 10.430 ni docentes bonaerenses.

Fecha de cobro del Aguinaldo (SAC) Diciembre 2025

Más allá del bono, el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es un derecho confirmado. Según el cronograma habitual de la Tesorería General de la Provincia, se espera que el depósito se realice antes de las fiestas.

Cronograma estimado para estatales bonaerenses:

Fecha probable: Entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025.

Entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025. Modalidad: Se deposita en la cuenta sueldo del Banco Provincia.

Recuerda que el aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del segundo semestre del año (julio-diciembre).

Qué reclaman los gremios (ATE y UPCN)

En las mesas técnicas y paritarias de cierre de año, los representantes de los trabajadores estatales bonaerenses han puesto sobre la mesa los siguientes puntos:

Aumento por encima de la inflación: Para recuperar el poder adquisitivo perdido en los primeros meses del año.

Para recuperar el poder adquisitivo perdido en los primeros meses del año. Bono de contingencia: Un refuerzo de pago único para diciembre, similar al que se ha otorgado en años anteriores para sectores como Salud o Administración Central.

Un refuerzo de pago único para diciembre, similar al que se ha otorgado en años anteriores para sectores como Salud o Administración Central. Pases a planta: La regularización de trabajadores precarizados antes del cierre del ejercicio 2025.

¿Cómo consultar mi recibo de sueldo digital?

Para verificar si se te ha liquidado algún concepto extra, aumento retroactivo o el aguinaldo, debes ingresar al portal oficial de RRHH de la provincia:

Ingresa al Portal del Empleado (si eres auxiliar o administración central) o al ABC (si eres docente). Accede con tu usuario y clave. Descarga el recibo de haberes correspondiente a Diciembre 2025 o la liquidación complementaria si la hubiera.

Conclusión

Por el momento, la expectativa está puesta en los anuncios de la primera quincena de diciembre. Si bien el bono no está confirmado oficialmente hoy, las negociaciones paritarias podrían derivar en una suma fija de último momento para compensar la inflación, tal como ha sucedido en gestiones anteriores.

Mantente atento a las actualizaciones oficiales de los gremios, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de INFOZONA para confirmar cualquier pago adicional.