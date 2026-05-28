¿Te pueden descontar de la cuenta bancaria? El cambio clave del BCRA para los préstamos con billeteras virtuales

Por Denisse Helman
Billeteras virtual argentina tasas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó un cambio normativo que transforma el pago de créditos digitales. A través de una nueva herramienta tecnológica, las billeteras virtuales y fintech obtuvieron la facultad de debitar automáticamente las cuotas de los préstamos personales de forma directa desde las cuentas bancarias de los usuarios. El mecanismo, denominado Cobro con Transferencia (CCT), se implementará a partir del 31 de agosto de 2026.

El plan del BCRA para frenar la morosidad récord

La medida oficial busca frenar el incremento en los niveles de incumplimiento de pago dentro de los canales digitales de financiamiento. Según las estadísticas analizadas por la entidad monetaria, la morosidad en los créditos otorgados mediante billeteras virtuales escaló hasta alcanzar un promedio cercano al 25%.

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Esta cifra duplica los índices registrados en los bancos tradicionales, marcando el nivel de mora más elevado detectado en el sector desde el año 2010. Con el CCT, las plataformas virtuales podrán interconectarse de manera directa con las cajas de ahorro o cuentas sueldo para asegurar la regularidad de los cobros.

Cómo funcionará el nuevo débito automático de las fintech

A diferencia de los débitos tradicionales sobre tarjetas de crédito, el CCT aplica la lógica de las transferencias electrónicas inmediatas y funcionará bajo pautas estrictas de control:

  • Alertas previas: Las plataformas tendrán la obligación de notificar al cliente con al menos un día de anticipación antes de ejecutar cualquier movimiento de dinero.
  • Límite de cobros: Si la cuenta bancaria no dispone de fondos suficientes, la billetera virtual podrá realizar un máximo de tres intentos de cobro antes de reportar la transación como fallida.
  • Restricciones de monto: El sistema está diseñado exclusivamente para la cancelación de cuotas fijas de préstamos previamente contratados, y el valor mensual no podrá exceder el 30% de los ingresos netos del usuario.

Protección y seguridad para el consumidor digital

El Banco Central estableció salvaguardas legales para priorizar los derechos del usuario financiero. Ninguna billetera virtual podrá activar el Cobro con Transferencia de forma unilateral ni sorpresiva.

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El inicio de los descuentos requiere de manera indispensable el consentimiento expreso y validado por parte del cliente al momento de firmar las condiciones de la asistencia crediticia. Asimismo, la normativa determina que esta autorización es completamente reversible, otorgándole al usuario la potestad absoluta de revocar el permiso de débito automático en cualquier instancia del crédito.

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