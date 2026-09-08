Peregrinación a luján 2026: fecha, recorrido de 60 km y el operativo que prepara provincia

La Peregrinación Juvenil a Luján 2026 comenzó a tomar forma varias semanas antes de su realización. La Provincia de Buenos Aires reunió a organismos y municipios para coordinar un operativo que deberá acompañar a una multitud durante un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros.

Este año la organización tendrá un contexto especial. La tradicional caminata se realizará en la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá actividades vinculadas con Luján y obligará a coordinar dispositivos de gran escala en la misma región.

INFOZONA ya publicó los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina y el itinerario previsto.

Cuándo es la Peregrinación a Luján 2026

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján se realizará durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

El lema elegido para esta edición es “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Como ocurre tradicionalmente, el punto de partida será el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y la meta estará frente a la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján.

El trayecto completo ronda los 60 kilómetros y atraviesa una extensa franja del oeste del Área Metropolitana.

La caminata parte de Liniers y termina frente a la Basílica después de aproximadamente 60 kilómetros.

Por qué municipios pasa el recorrido

Después de salir de CABA, la peregrinación atraviesa zonas de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de ingresar en Luján.

Esa extensión explica por qué deben coordinarse cortes, circulación vehicular, seguridad, salud, limpieza y asistencia a los caminantes entre distintas jurisdicciones.

Qué operativo prepara la Provincia

Entre los recursos previstos aparecen hospitales móviles, ambulancias, personal sanitario, baños químicos, puestos de hidratación, fuerzas de seguridad, Defensa Civil y equipos de tránsito.

También se trabaja sobre alimentación, agua, gestión de residuos y reciclado a lo largo del camino.

La Provincia prepara además un megaoperativo específico por la visita del papa León XIV a Luján.

El clima tendrá seguimiento especial por El Niño

Las autoridades prevén comenzar un seguimiento meteorológico específico aproximadamente dos semanas antes de la peregrinación. La atención está puesta en la posibilidad de lluvias intensas asociadas al escenario de El Niño.

Por eso no conviene tomar un pronóstico de largo plazo como definitivo. La información realmente útil será la que se actualice durante los días previos.

Qué conviene preparar para la caminata

Usar calzado ya probado y medias cómodas.

Llevar agua sin cargar peso innecesario.

Vestirse en capas.

Protegerse del sol durante el día.

Identificar los puestos sanitarios y pedir asistencia ante un malestar.

Como referencia puede consultarse la guía de la peregrinación anterior, teniendo en cuenta que horarios y servicios específicos deberán confirmarse para 2026.

Lo que ya está definido es el marco general: dos días, unos 60 kilómetros y un operativo que atravesará varios municipios hasta desembocar frente a la Basílica de Luján.