Helada histórica en provincia: hubo hasta -6°c y una zona igualó una marca de 60 años

Una helada de intensidad poco habitual para septiembre sorprendió a amplias zonas rurales del norte de la Provincia de Buenos Aires. El ingreso de aire muy frío llevó los termómetros varios grados bajo cero y dejó registros que no se observaban desde hacía décadas en algunos puntos de la región núcleo.

El fenómeno había sido anticipado por los pronósticos que marcaban el regreso de las heladas durante el comienzo del mes, pero algunas de las temperaturas finalmente medidas resultaron todavía más llamativas. Hubo sectores rurales donde el frío se mantuvo durante varias horas consecutivas.

La situación aparece después de un fin de semana para el que ya se anticipaban temperaturas bajo cero en el interior bonaerense. Ahora la atención se trasladó al impacto que semejante descenso puede tener sobre el campo.

Dónde se registraron las temperaturas más bajas

Según los relevamientos difundidos durante este lunes, en áreas rurales del norte bonaerense hubo temperaturas de hasta -6,1°C.

MeteoSalto informó que en las zonas urbanas los valores se ubicaron aproximadamente entre -3°C y -3,5°C, mientras que en áreas rurales oscilaron entre -4°C y -6°C.

Uno de los datos más destacados apareció en Berdier, partido de Salto, donde se midieron -4,5°C. Ese registro igualó la marca del 3 de septiembre de 2019 y quedó como la temperatura más baja observada allí durante septiembre en, al menos, los últimos 60 años.

Localidad / zona Temperatura mínima Junín -4,9°C Rojas -4,5°C Berdier, Salto -4,5°C Chacabuco -4,0°C Lincoln -3,0°C

Los registros bajo cero se extendieron durante varias horas en sectores de la región núcleo. Fuente: INTA.

Qué puede pasar con el trigo, el maíz y las arvejas

La magnitud de la helada puso en alerta a técnicos y productores, aunque por ahora no se anticipa un daño generalizado.

En el caso del trigo, buena parte de los lotes se encuentra en macollaje o saliendo de esa etapa. Por ese motivo, especialistas consideran que el frío no debería provocar un impacto crítico sobre la mayor parte del cultivo, aunque podrían observarse daños en hojas o en lotes más adelantados.

La situación merece mayor seguimiento en las arvejas, especialmente en producciones implantadas mediante siembra directa, y en el maíz temprano que acaba de comenzar a emerger.

Cristian Russo, jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario, explicó que en el maíz el frío podría provocar emergencias desuniformes. La duración de las temperaturas bajo cero es uno de los factores que determinarán la severidad final.

Una madrugada especialmente fría en San Pedro

El episodio también fue intenso en el noreste bonaerense. En San Pedro, la estación del INTA registró alrededor de -2,5°C durante la madrugada y productores frutícolas activaron mecanismos de protección frente a las heladas.

La zona es particularmente sensible porque concentra producciones de frutales de carozo y cítricos que pueden encontrarse en etapas vulnerables frente a una helada tardía.

El frío llega en un septiembre que ya había comenzado con importantes oscilaciones. Días atrás, los modelos mostraban el ingreso de una nueva masa de aire polar y la posibilidad de heladas aun con la primavera meteorológica iniciada.

Qué pasará ahora con las temperaturas

Después de este comienzo extremadamente frío, la tendencia muestra una recuperación progresiva. Las tardes serán más templadas durante los próximos días y en varias localidades bonaerenses las máximas volverán a acercarse o superar los 20°C.

Eso no significa que haya terminado el riesgo de nuevas irrupciones frías. Septiembre es un mes de transición y las heladas tardías todavía pueden aparecer en el interior provincial.

La Provincia mantiene disponible su monitoreo agrometeorológico, mientras que el episodio registrado en la región núcleo fue relevado por técnicos y estaciones meteorológicas de distintos organismos.

Por ahora, el dato más extraordinario quedó en el norte bonaerense: temperaturas cercanas a los seis grados bajo cero y una marca de septiembre que igualó un registro de seis décadas.