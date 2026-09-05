Frío de invierno en pleno septiembre: cómo estará el tiempo el fin de semana

El primer fin de semana de septiembre llegará con un marcado regreso del frío a la provincia de Buenos Aires.

A pesar de que comenzó el mes que marca la transición hacia la primavera, una masa de aire de origen antártico avanzará sobre buena parte del centro del país y provocará un importante descenso de las temperaturas, especialmente entre la noche de este sábado 5 y la mañana del domingo 6.

Durante este sábado comenzará a sentirse con mayor intensidad el ingreso del aire frío, acompañado por viento predominante del sector sur. Las temperaturas irán descendiendo a lo largo de la jornada y el ambiente se tornará cada vez más invernal. En algunos sectores bonaerenses también pueden registrarse condiciones de inestabilidad y precipitaciones aisladas, mientras que las sensaciones térmicas serán inferiores a las temperaturas reales debido al viento.

Pero el momento más frío llegará durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo. Para entonces se espera que las heladas se extiendan por amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, con temperaturas que en diferentes puntos del territorio bonaerense podrán ubicarse en torno a los 0 grados e incluso alcanzar valores bajo cero.

El descenso será particularmente notorio en sectores del interior provincial. En localidades del oeste bonaerense, por ejemplo, los pronósticos anticipan mínimas cercanas a los -2 grados para el domingo, mientras que durante el lunes podrían registrarse valores todavía inferiores. En buena parte de la región pampeana, las heladas podrán ser moderadas a fuertes.

El domingo se presentará, de esta manera, como la jornada más fría del primer fin de semana de septiembre. Después de una madrugada y una mañana gélidas, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con presencia del sol en numerosos sectores de la provincia, aunque las temperaturas máximas continuarán siendo bajas para esta época del año.

La irrupción de aire antártico hará que las temperaturas permanezcan por debajo de los valores habituales para comienzos de septiembre. Por eso, pese a que los días comienzan a alargarse y faltan pocas semanas para el inicio formal de la primavera, el invierno demostrará este fin de semana que todavía tiene protagonismo.

El comienzo de la próxima semana continuará con mañanas muy frías y posibilidad de nuevas heladas en el interior bonaerense. Posteriormente se espera una recuperación gradual de las temperaturas, aunque las condiciones podrán variar de acuerdo con cada región de la provincia.

Así, septiembre tendrá un comienzo que poco tendrá de primaveral: frío intenso, temperaturas cercanas o inferiores a cero y heladas volverán a dominar buena parte del territorio bonaerense durante el primer fin de semana del mes.