La visita del papa león xiv a la argentina entró en una etapa clave: qué se define ahora

La histórica visita del Papa León XIV a la Argentina acaba de entrar en una nueva fase de organización. Después de semanas de reuniones y versiones sobre actividades, horarios y operativos, una comitiva de la Santa Sede completó una recorrida clave por el país.

El viaje ya tiene fechas y ciudades confirmadas, pero todavía faltan los detalles que determinarán dónde y a qué hora se realizarán las principales celebraciones, cómo serán los traslados y cuáles serán las actividades abiertas al público.

La expectativa es especialmente fuerte en la Provincia de Buenos Aires porque Luján será una de las tres ciudades argentinas que recibirá al Pontífice.

Qué se definió ahora sobre la visita del Papa León XIV

La Oficina del Presidente confirmó este 5 de septiembre que una delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede estuvo trabajando durante los últimos días en Argentina, además de Uruguay y Perú, para avanzar con la preparación del viaje apostólico.

Las jornadas incluyeron coordinación entre el Gobierno nacional, la Iglesia, gobiernos provinciales, municipios y otras instituciones que participarán del operativo.

El dato más importante es que el itinerario definitivo y los detalles de la visita serán comunicados oficialmente por la Santa Sede durante septiembre.

La información fue difundida mediante el Comunicado Oficial 159 de Presidencia.

Cuándo estará el Papa en Argentina

La Santa Sede ya confirmó que León XIV permanecerá en nuestro país del 8 al 11 de noviembre de 2026.

Su gira sudamericana comenzará en Uruguay y continuará después por Argentina y Perú. De acuerdo con el anuncio oficial del Vaticano, el recorrido argentino incluirá:

Buenos Aires.

Córdoba.

Luján.

Las fechas y las ciudades pueden consultarse en el anuncio oficial de Vatican News.

Luján se prepara para una convocatoria histórica

La presencia de León XIV en Luján será uno de los momentos de mayor impacto de toda la visita. La ciudad alberga la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.

La agenda preliminar del Gobierno nacional contempla un acto masivo en la Basílica, aunque el horario, el formato definitivo y los accesos todavía deberán esperar la publicación del programa oficial.

La magnitud prevista obliga a coordinar seguridad, transporte, atención sanitaria, tránsito y desplazamiento de peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

El Gobierno ya viene trabajando sobre el operativo de seguridad y la agenda preliminar para la visita de León XIV.

Qué lugares aparecen en la agenda preliminar

Antes de esta última recorrida, Presidencia había informado que el esquema tentativo incluía actividades masivas en tres puntos:

El Monumento a los Españoles, en CABA.

La Basílica de Luján, en la Provincia de Buenos Aires.

El predio de la Fábrica Argentina de Aviones, en Córdoba.

También se había confirmado que el Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica durante su estadía en Buenos Aires y que la comitiva será acompañada por decenas de periodistas internacionales.

Por qué septiembre será decisivo

Hasta ahora existen dos niveles de información que conviene distinguir. Las fechas y ciudades están oficialmente confirmadas por el Vaticano; en cambio, gran parte de los horarios, actividades específicas y detalles logísticos permanecen todavía en evaluación.

Por eso, el próximo comunicado de la Santa Sede será el que transforme la agenda preliminar en el programa definitivo.

La visita tendrá además un carácter histórico: será la primera vez en casi cuatro décadas que un Papa visite la Argentina. La última visita pontificia al país fue la de Juan Pablo II en 1987.

Con noviembre cada vez más cerca, Luján se prepara para recibir uno de los acontecimientos religiosos y sociales de mayor convocatoria previstos para 2026.