Dengue y el niño: provincia lanzó un operativo esta semana y pidió revisar patios y terrazas

La Provincia de Buenos Aires decidió anticipar la prevención del dengue antes de que llegue el período de mayor circulación del mosquito. Esta semana puso en marcha una campaña de descacharrado y limpieza con una particularidad: el escenario de lluvias asociado a El Niño aparece entre las razones para reforzar los cuidados desde ahora.

La medida apunta a eliminar recipientes y pequeños depósitos de agua donde puede reproducirse el Aedes aegypti. No hace falta una inundación ni un gran charco: una cantidad reducida de agua acumulada durante varios días puede convertirse en un criadero.

El contexto climático merece seguimiento. INFOZONA analizó qué puede provocar El Niño durante la primavera en la Provincia de Buenos Aires.

Qué pidió hacer Provincia esta semana para prevenir el dengue

El Ministerio de Salud bonaerense lanzó del 7 al 11 de septiembre una semana de limpieza y descacharrado en distintos municipios.

La recomendación central es recorrer patios, jardines, terrazas y balcones para detectar cualquier objeto capaz de acumular agua. Los huevos del Aedes aegypti pueden quedar adheridos a las paredes de los recipientes y resistir durante meses.

Descartar, guardar bajo techo o dar vuelta baldes, botellas y recipientes sin uso.

Limpiar canaletas y desagües.

Mantener tapados tanques, barriles y depósitos.

Renovar con frecuencia el agua de bebederos y floreros.

Evitar neumáticos u objetos a la intemperie que puedan llenarse con lluvia.

La campaña bonaerense pone el foco en eliminar recipientes que puedan acumular agua.

Qué tiene que ver El Niño con el riesgo de criaderos

El Ministerio vinculó la campaña con el aumento de precipitaciones que puede acompañar al actual escenario de El Niño. Si las lluvias son más frecuentes, también aumenta la cantidad de lugares donde queda agua acumulada.

El problema no es la lluvia en sí misma, sino lo que ocurre después. Macetas, juguetes, latas, lonas y canaletas tapadas pueden conservar agua durante el tiempo suficiente para completar parte del ciclo del mosquito.

La vacuna contra el dengue sigue disponible

La estrategia provincial combina prevención ambiental y vacunación. Las personas bonaerenses de 15 a 59 años pueden acceder gratuitamente a la vacuna contra el dengue en vacunatorios habilitados, de acuerdo con las condiciones sanitarias vigentes.

La cartera de Salud recomienda consultar las contraindicaciones y la información correspondiente a cada persona. Los centros disponibles pueden verificarse en dengue.gba.gob.ar o mediante la línea 148.

La vacunación no reemplaza el descacharrado. El Aedes aegypti también puede transmitir otras enfermedades, como chikungunya y zika.

Por qué conviene actuar antes del verano

Cuando la cantidad de mosquitos adultos aumenta, reducir su población se vuelve más difícil. El descacharrado actúa antes, eliminando los sitios donde se desarrollan huevos y larvas.

También puede consultarse la guía sobre cómo funciona la vacunación gratuita contra el dengue.

Las recomendaciones completas fueron publicadas por el Ministerio de Salud bonaerense.

La idea es aprovechar septiembre para actuar antes de que el calor acelere la reproducción. Con un escenario de lluvias más activo, revisar los recipientes después de cada precipitación puede convertirse en una tarea preventiva fundamental.