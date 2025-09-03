Peregrinación Juvenil a Luján 2025: Lo que necesitás saber

La Peregrinación Juvenil a Luján 2025 se acerca, y los fieles se preparan para participar en esta histórica caminata. El evento se llevará a cabo el sábado 4 de octubre y este año presenta el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Día y horario de la Peregrinación Juvenil a Luján 2025

La 51ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján saldrá el sábado 4 de octubre a las 10 horas, desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y transitará junto a miles de peregrinos que recorrerán los 60 kilómetros para llegar al Santuario de Luján.

¿Qué cosas tengo que tener en cuenta si camino a Luján?

Si es tu primera experiencia, es importante que sepas que la distancia es de aproximadamente 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano en Liniers hasta la Basílica de Luján. Prepararse adecuadamente es crucial.

Un aspecto fundamental es el calzado; es recomendable utilizar un buen par de zapatillas, evitando las nuevas o sandalias. Existen relatos de peregrinos que realizan el trayecto descalzos o de rodillas como parte de sus promesas.

A lo largo del camino, los participantes encontrarán puestos de hidratación y asistencia, así como casas de vecinos que ofrecen servicios básicos a cambio de una contribución voluntaria. Es aconsejable llevar algo de efectivo para estos casos.

Protector solar

Botella de agua

Buzo o campera para la noche, que suele ser fresca.

Además, muchas personas optan por llevar su propia comida. Para el regreso, hay disponibles numerosas opciones de colectivos que se pueden contratar previamente o, al llegar, verificar su disponibilidad. También está la opción del tren.

El domingo 5 de octubre el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá la tradicional Misa central de las 7 horas, en la Plaza Belgrano, a las puertas de la Basílica. E

En cuanto a la logística, el ingreso de los fieles a la ciudad será por la calle Las Heras. Se permitirá el cruce vehicular en Las Heras y Humberto (ambas manos), Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano.

Horarios de trenes durante la Peregrinación a Luján

Es esencial tener en cuenta que, debido a obras de renovación de vías, los trenes operan con un cronograma especial. Los peregrinos deberán consultar los horarios actualizados antes de planificar su viaje.

De acuerdo con la información proporcionada por la cuenta oficial de la Peregrinación Juvenil a Luján 2025, se recomienda a los participantes estar atentos a posibles cambios en la circulación del servicio ferroviario durante el evento.

Atención médica y servicios en el camino

Los asistentes tendrán acceso a ayuda médica a lo largo del recorrido en caso de emergencias. Este es un detalle importante para quienes tengan alguna condición de salud o requieran asistencia adicional.

Contactos locales también brindan apoyo logístico, mejorando la experiencia de quienes decidan participar en este evento significativo para la comunidad religiosa. Para más detalles sobre el recorrido y los servicios disponibles, se aconseja a los peregrinos seguir las actualizaciones de la organización oficial.