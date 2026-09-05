Cuenta dni activa mañana un juego por reintegros de hasta $40. 000: cómo participar

Cuenta DNI sumará desde este domingo una acción diferente a los descuentos tradicionales de supermercados, gastronomía y comercios de cercanía. Esta vez no alcanza con pagar en un comercio adherido: primero habrá que entrar a una dinámica especial dentro de la aplicación.

La propuesta forma parte de los festejos por el aniversario de Banco Provincia y tendrá una duración corta. Cada usuario contará con una oportunidad diaria para avanzar y quienes completen el recorrido podrán acceder a uno de miles de beneficios disponibles.

Lo más atractivo aparece después: el premio no es un cupón fijo de pocos pesos, sino un reintegro porcentual con un tope mucho más alto que varias promociones habituales de Cuenta DNI.

Cómo funciona Aventura Cuenta DNI y qué se puede ganar

Desde el domingo 6 hasta el jueves 10 de septiembre estará disponible “Aventura Cuenta DNI”, un juego interactivo al que se accede directamente desde un banner dentro de la aplicación.

Banco Provincia informó que habrá 10.000 beneficios para quienes logren completar el recorrido. El premio consiste en un 40% de reintegro con tope unificado de $40.000.

Dato Condición Período del juego 6 al 10 de septiembre Oportunidades 1 por día Beneficios disponibles 10.000 Premio 40% de reintegro Tope $40.000

La acción se suma a la Semana del Cliente de Banco Provincia, que reúne descuentos, cuotas y premios por el aniversario.

El juego estará disponible desde un banner dentro de la propia aplicación.

Qué hay que hacer dentro de la aplicación

La mecánica oficial establece los siguientes pasos:

Ingresar a Cuenta DNI durante el período de vigencia. Tocar el banner que lleva a “Aventura Cuenta DNI”. Avanzar por las distintas estaciones del recorrido. Resolver el desafío que aparece en cada etapa. Según el resultado, continuar jugando o esperar hasta el día siguiente para volver a intentarlo. Quienes lleguen al final acceden a uno de los beneficios disponibles.

Para participar hay que ser mayor de 18 años, titular de Cuenta DNI y tener la cuenta activa y habilitada para operar durante el período de la promoción.

Cuánto habría que gastar para aprovechar los $40.000 completos

El premio es un reintegro del 40% con un máximo de $40.000. Matemáticamente, para llegar al tope completo se requieren consumos alcanzados por $100.000:

$100.000 × 40% = $40.000.

Compra alcanzada 40% Reintegro $25.000 $10.000 $10.000 $50.000 $20.000 $20.000 $75.000 $30.000 $30.000 $100.000 $40.000 $40.000 $120.000 $48.000 $40.000

El beneficio ganado podrá utilizarse del 14 al 30 de septiembre en compras realizadas con Cuenta DNI, utilizando dinero en cuenta, en cualquier comercio adherido a la aplicación.

El dato más interesante: se puede acumular con otros descuentos

Banco Provincia especifica que el beneficio del juego es acumulable con otras promociones vigentes. Esa condición puede hacer especialmente valioso el premio si se usa en días y comercios donde ya existe otra bonificación de Cuenta DNI.

Por eso, antes de utilizarlo conviene revisar qué descuentos de Cuenta DNI están activos durante septiembre y cuáles son sus topes.

El premio del juego podrá usarse entre el 14 y el 30 de septiembre y es acumulable con otras promociones.

También hay un sorteo aunque no completes el recorrido

La segunda oportunidad es más amplia. Banco Provincia aclara que tanto quienes lleguen al final como quienes no lo consigan participarán automáticamente de un sorteo por 10 premios.

Ese sorteo se realizará el viernes 11 de septiembre a las 15 mediante un sistema informático aleatorio ante escribano. Los potenciales ganadores serán contactados por correo electrónico dentro de los dos días hábiles posteriores.

Las condiciones completas de la acción pueden consultarse en la página oficial del aniversario de Banco Provincia.

La clave para quienes usan Cuenta DNI será entrar desde mañana a la app: la promoción ofrece una oportunidad por día y solamente estará activa durante cinco jornadas.