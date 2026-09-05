Tragedia en la ruta 2: un motociclista murió tras chocar contra un camión

Un motociclista de 36 años perdió la vida tras protagonizar un grave accidente en la Ruta 2, en cercanías del ingreso al Autódromo de La Plata. El siniestro ocurrió durante la jornada del viernes 4 de septiembre, a la altura del kilómetro 50 de la autovía.

La víctima fue identificada como Javier Alberto Tejero, quien circulaba a bordo de una motocicleta Rouser 250. Por circunstancias que todavía se encuentran bajo investigación, el rodado colisionó con un camión Mercedes-Benz, conducido por un hombre de 46 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar, antes de poder ser trasladado a un centro asistencial. Personal que acudió al sector constató posteriormente su deceso.

Tras el accidente se desplegó un operativo sobre la Ruta 2 para permitir el trabajo de los peritos y establecer con precisión cómo se produjo la colisión entre la motocicleta y el transporte de carga. Las actuaciones quedaron orientadas a determinar la mecánica del siniestro y las eventuales responsabilidades.

Durante las tareas realizadas en el lugar, la mano rápida de la autovía permaneció momentáneamente interrumpida, mientras que los vehículos fueron derivados por la banquina. AUBASA tuvo a su cargo el balizamiento y la señalización preventiva del sector hasta la normalización de la circulación.

El trágico episodio ocurrió en un sector de la Ruta Provincial 2 próximo al Autódromo de La Plata, y la investigación continúa para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte del motociclista.