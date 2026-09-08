Sol, tardes templadas y después otra vez frío: así seguirá septiembre en la Provincia

Después de varios días dominados por el frío intenso y las heladas, la provincia de Buenos Aires comienza este martes 8 de septiembre una breve etapa de recuperación de las temperaturas, que permitirá disfrutar de tardes bastante más agradables durante la mitad de la semana. Sin embargo, el alivio durará poco: hacia el viernes comenzará un nuevo cambio de tiempo y el fin de semana volverán el frío, la nubosidad y, en distintos sectores bonaerenses, también las lluvias.

Para este martes se espera una mañana fría en gran parte del territorio provincial, especialmente en zonas rurales del interior, aunque con condiciones generalmente estables y sin precipitaciones significativas. Con el correr de las horas, el viento del sector norte favorecerá una recuperación térmica y las máximas se ubicarán mayormente entre los 16 y los 20 grados, con algunas diferencias según la región. En sectores del norte bonaerense los registros podrían ser algo superiores, mientras que hacia el centro, este y sudeste provincial el ambiente permanecerá más fresco.

La tendencia continuará durante el miércoles 9 y, especialmente, el jueves 10. Esos serán los días más templados de la semana en buena parte de Buenos Aires, con máximas que en distintas localidades podrían alcanzar o superar los 20 grados. En el norte provincial, por ejemplo, se proyectan valores cercanos a los 22 grados, mientras que en sectores del este bonaerense las temperaturas rondarán los 19 a 21 grados. Será un escenario casi primaveral durante las tardes, aunque las mañanas continuarán siendo frescas o frías.

Pero el panorama comenzará a modificarse entre el jueves por la noche y el viernes 11. El aumento de la nubosidad y un cambio en la circulación del viento marcarán el comienzo de una nueva etapa de inestabilidad. Las previsiones actuales indican que el viento comenzará a afirmarse desde el sudeste sobre el este bonaerense y la región del Río de la Plata, donde podrían registrarse ráfagas y precipitaciones aisladas. La persistencia del viento del sudeste también obligará a prestar atención a las zonas costeras y ribereñas por un eventual aumento del nivel del Río de la Plata.

El cambio más marcado llegará durante el sábado 12. Una nueva masa de aire frío avanzará sobre la región central del país y provocará un importante descenso de las temperaturas en Buenos Aires.

En numerosas localidades las máximas podrían quedar entre los 10 y 14 grados, prácticamente la mitad de los valores que se esperan durante las tardes más templadas de esta semana. Además, distintos pronósticos anticipan lluvias, lloviznas o períodos de inestabilidad en sectores de la Provincia.

También volverán a bajar considerablemente las temperaturas mínimas. En áreas del interior bonaerense podrían registrarse nuevamente valores muy cercanos a cero durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana, especialmente donde disminuya la nubosidad y el viento durante la madrugada.

El domingo 13 continuaría con ambiente frío en buena parte del territorio bonaerense, aunque las condiciones particulares dependerán de cada región y de la evolución del sistema previsto para los días anteriores. Al tratarse de un pronóstico con varios días de anticipación, todavía pueden producirse modificaciones en la ubicación y cantidad de las precipitaciones, la intensidad del viento y los valores mínimos previstos.

De esta manera, septiembre vuelve a mostrar sus fuertes contrastes en la provincia de Buenos Aires: después de las heladas y el frío intenso del último fin de semana, llegarán algunas tardes con temperaturas cercanas o superiores a los 20 grados, pero antes de terminar la semana habrá que volver a buscar el abrigo ante un nuevo descenso térmico que promete hacerse sentir durante el próximo fin de semana.