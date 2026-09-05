Docentes bonaerenses cobran el lunes con aumento: cuánto cambia el sueldo en cada cargo

Los docentes bonaerenses serán los últimos trabajadores provinciales en recibir los haberes correspondientes a agosto. Después de los pagos realizados durante esta semana a policías, personal de Salud, estatales y judiciales, Educación cerrará el cronograma el próximo lunes.

El depósito tendrá una particularidad importante frente al cobro anterior: incorpora el segundo tramo del último acuerdo salarial firmado entre la Provincia y los gremios. Eso hará que las cifras que aparezcan en los recibos sean superiores a las acreditadas durante agosto.

La diferencia concreta depende del cargo, la antigüedad, la cantidad de módulos y otros adicionales. Sin embargo, los cargos testigo utilizados en la negociación permiten estimar cuánto cambia el ingreso para distintas situaciones.

Cuánto más cobran los docentes bonaerenses este lunes

La Provincia confirmó que los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP cobrarán el lunes 7 de septiembre.

Los haberes corresponden a agosto y ya contienen el segundo tramo de la recomposición salarial acordada en julio. Tomando como referencia cargos testigo con 10 años de antigüedad, la comparación con la escala anterior queda así:

Cargo testigo Escala julio Escala agosto Diferencia Preceptor/a $855.757 $885.901 +$30.144 Maestro/a de grado $990.793 $1.018.575 +$27.782 Profesor/a – 20 módulos $1.348.905 $1.380.137 +$31.232 Maestro/a con quinta hora $1.236.347 $1.268.805 +$32.458 Maestro/a jornada completa $1.982.586 $2.037.149 +$54.563

Estos valores son referencias salariales y no significan que todos los docentes cobrarán exactamente esas cifras. Para hacer una estimación más ajustada se puede utilizar la calculadora de sueldo docente según cargo y antigüedad.

El sueldo que se acredita el lunes corresponde al trabajo realizado durante agosto.

De dónde sale el aumento que aparece en el recibo

El último acuerdo salarial estableció una recomposición total del 7% sobre los salarios de junio, dividida en dos etapas.

5% desde julio , que ya apareció en la liquidación cobrada durante agosto.

, que ya apareció en la liquidación cobrada durante agosto. 2% adicional desde agosto, que se refleja ahora en el pago de septiembre.

Esto también explica por qué no debe interpretarse el depósito del lunes como un nuevo aumento negociado en septiembre. Es la segunda parte de una recomposición acordada previamente.

La escala oficial correspondiente a agosto ya se encuentra publicada por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

Por qué el sueldo real puede ser distinto al de la tabla

Dentro del sistema educativo bonaerense no existe un único sueldo docente. El ingreso final puede variar considerablemente incluso entre personas que desempeñan funciones similares.

Entre los componentes que modifican la liquidación aparecen la antigüedad, cantidad de módulos u horas, jornada, desfavorabilidad, función jerárquica, bonificaciones y otros conceptos específicos.

Por eso, la tabla sirve para medir el impacto del cambio entre julio y agosto en cargos testigo, pero el dato definitivo será el que figure en el recibo individual.

Después del cobro, la atención vuelve a la paritaria

El depósito del lunes cerrará el acuerdo salarial anterior, pero no la discusión sobre los ingresos de los próximos meses.

Provincia y gremios habían dejado prevista una reapertura de la negociación durante septiembre. El escenario estará atravesado por el dato de inflación y por el reclamo sindical para evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo.

Por eso, además de cuánto se cobra ahora, comienza a ganar importancia la fecha que puede definir la próxima discusión salarial de los estatales y docentes bonaerenses.

Hasta que exista un nuevo acuerdo, lo concreto es que el lunes 7 Educación cerrará el cronograma provincial con los salarios de agosto y el segundo tramo del 7% ya incorporado.