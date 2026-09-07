Paro docente este martes 8 en provincia: qué escuelas pueden verse afectadas y cómo saber si hay clases

El paro docente en la Provincia de Buenos Aires continuará este martes 8 de septiembre y puede generar inconvenientes en distintas escuelas bonaerenses. Será la segunda jornada consecutiva de una medida de fuerza de 48 horas iniciada este lunes.

Sin embargo, para las familias hay un dato fundamental antes de reorganizar horarios o asumir que no habrá clases: la protesta no fue convocada por los principales gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Eso significa que el nivel de adhesión puede ser muy diferente entre una escuela y otra e incluso entre docentes de un mismo establecimiento.

Quién convocó al paro docente del martes 8

La huelga fue convocada por la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), una organización que viene impulsando un plan de lucha propio durante las últimas semanas.

La medida comenzó el lunes 7 y continuará durante todo el martes 8 de septiembre. Tiene alcance provincial, pero no fue resuelta por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a los sindicatos de mayor representación.

Esta diferencia es clave para entender por qué no corresponde hablar de una suspensión general de clases en toda la Provincia.

El reclamo salarial vuelve a estar en el centro de una medida docente bonaerense.

¿Habrá clases en las escuelas bonaerenses?

Puede haber escuelas con actividad prácticamente normal, otras con cursos afectados y establecimientos donde la adhesión sea mayor.

La situación dependerá de cuántos trabajadores de cada institución adhieran a AMPBA o decidan sumarse a la protesta. Por ese motivo, la existencia del paro no implica automáticamente que todos los alumnos deban quedarse en sus casas.

Las familias deberían priorizar cualquier comunicación realizada directamente por la escuela. Cuando no exista un aviso general, también puede ocurrir que solamente algunas divisiones tengan suspendida la actividad.

Qué reclaman los docentes que realizan el paro

AMPBA reclama la reapertura de la negociación salarial y plantea como objetivo un salario mínimo docente de $2.800.000.

Entre los reclamos también aparecen cuestionamientos a componentes salariales que la organización considera no incorporados plenamente al básico, el funcionamiento de IOMA, descuentos efectuados durante protestas anteriores y distintas condiciones laborales.

En General Pueyrredon, la medida fue acompañada además por una acción vinculada con el reconocimiento de enfermedades laborales asociadas a la exposición a agrotóxicos y problemas de calidad del agua en establecimientos educativos.

El contexto de la paritaria docente

El conflicto ocurre mientras los docentes bonaerenses terminan de cobrar el último tramo de la recomposición salarial acordada anteriormente.

La pauta vigente contempló un aumento total del 7% sobre los salarios de junio, distribuido en un 5% desde julio y un 2% adicional desde agosto.

Al mismo tiempo, septiembre quedó como un mes clave para retomar la discusión. En esta nota se puede consultar qué puede pasar con la nueva paritaria docente bonaerense.

El próximo dato de inflación de agosto también será observado por los gremios como referencia, aunque los acuerdos provinciales no tienen actualmente una cláusula automática que obligue a trasladar exactamente el IPC a los salarios.

Cómo saber si una escuela está afectada

La situación es similar a la de otras medidas docentes parciales que se realizaron recientemente en la Provincia: el alcance debe evaluarse establecimiento por establecimiento.

Consultar los mensajes enviados por directivos o docentes.

Revisar grupos y plataformas oficiales de comunicación escolar.

Confirmar si la suspensión alcanza a toda la escuela o únicamente a determinados cursos.

No confundir esta convocatoria con un paro general del FUDB.

La convocatoria y sus principales reclamos fueron informados públicamente por AMPBA y recogidos por medios bonaerenses que siguieron el conflicto.

Por eso, para este martes la pregunta no es si todas las escuelas bonaerenses estarán cerradas, sino qué nivel de adhesión tendrá la medida en cada establecimiento.