Una ciudad bonaerense quedó cubierta de blanco en pleno septiembre

Una postal completamente invernal sorprendió en la Provincia de Buenos Aires pese a que septiembre ya comenzó. En pocas horas, calles, techos y vehículos quedaron cubiertos de blanco y las imágenes comenzaron a circular rápidamente.

El episodio ocurrió en Bahía Blanca durante este fin de semana, en medio del ingreso de una masa de aire muy frío sobre el sudoeste bonaerense. Primero hubo tormentas y caída de granizo y, más tarde, apareció una precipitación de aspecto diferente que llegó a acumularse sobre distintas superficies.

A simple vista podía confundirse fácilmente con una nevada. Sin embargo, el fenómeno tenía otras características.

Qué cayó en Bahía Blanca y por qué parecía nieve

Lo que se registró fue graupel, también conocido como nieve granulada o granizo blando.

Se trata de pequeñas partículas blancas que se forman cuando gotas de agua superenfriadas se congelan sobre cristales o copos de nieve. El resultado son bolitas de hielo opacas, livianas y más blandas que el granizo tradicional.

Cuando la precipitación es intensa puede cubrir rápidamente calles, veredas, autos y techos, generando un paisaje que parece una nevada incluso cuando técnicamente no lo es.

El fenómeno fue reportado durante la noche en distintos sectores de Bahía Blanca, después de una jornada marcada por lluvias, granizo y un marcado descenso térmico.

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Bahía Blanca teñida de blanco tras caída de graupel.

Mañana durante la tarde el AMBA podría tener algo asi muy aislado debido a una masa de aire totalmente descolocada para la época. pic.twitter.com/V7lzY3UtDL — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) September 5, 2026

Cuál es la diferencia entre graupel, granizo y nieve

Aunque visualmente pueden parecer similares, existen diferencias importantes:

Graupel: forma bolitas blancas, blandas y opacas. Se desarman con mayor facilidad.

forma bolitas blancas, blandas y opacas. Se desarman con mayor facilidad. Granizo: suele ser más duro y compacto y se forma dentro de tormentas con fuertes corrientes ascendentes.

suele ser más duro y compacto y se forma dentro de tormentas con fuertes corrientes ascendentes. Nieve: cae en forma de cristales o copos que conservan su estructura durante el descenso.

Una guía más completa permite ver cómo distinguir graupel, nieve, aguanieve y lluvia helada cuando aparecen estos fenómenos durante jornadas de frío intenso.

Por qué apareció en septiembre

El calendario meteorológico ya ingresó en la primavera, pero eso no impide que todavía se produzcan irrupciones de aire polar.

Durante este fin de semana una masa de aire frío avanzó sobre buena parte de la Provincia y provocó un descenso importante de temperatura, especialmente en el centro, sur y sudoeste bonaerense.

Bahía Blanca quedó dentro de una de las zonas donde la combinación de aire frío en altura, humedad e inestabilidad permitió la formación de precipitaciones sólidas.

El episodio encaja con el nuevo descenso térmico previsto para la Provincia durante el fin de semana, con mínimas muy bajas y heladas en distintos puntos del interior.

¿Puede volver a ocurrir?

La aparición de graupel depende de condiciones atmosféricas muy específicas y suele ser localizada. Por eso, que haya ocurrido en Bahía Blanca no significa que necesariamente vaya a repetirse en todas las ciudades alcanzadas por el frío.

Sin embargo, mientras continúen las bajas temperaturas y exista humedad suficiente, pueden registrarse chaparrones con granizo pequeño, graupel o incluso episodios aislados de aguanieve en sectores del sur bonaerense.

Para quienes circulen en zonas afectadas, la principal precaución pasa por el estado de la calzada. Una acumulación rápida de hielo blando puede reducir la adherencia y generar superficies resbaladizas, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

La escena que dejó Bahía Blanca volvió a demostrar que septiembre puede traer cambios bruscos: aunque la primavera meteorológica ya empezó, el invierno todavía puede reaparecer por algunas horas.