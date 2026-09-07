Del abrigo a las tardes primaverales y otra vez al abrigo: qué pasará esta semana

La provincia de Buenos Aires comenzó este lunes 7 de septiembre con temperaturas muy bajas y heladas en amplios sectores del territorio bonaerense, en el inicio de una semana que tendrá fuertes contrastes.

Tras este arranque con características plenamente invernales, las marcas térmicas comenzarán a subir de manera sostenida y hacia el miércoles y jueves las tardes podrían superar los 20 grados en varias regiones.

🥶 Lunes 7: el frío es protagonista

Esta mañana está siendo muy fría en buena parte de la provincia, con heladas importantes en sectores del interior. Como referencia, a primera hora Tandil registraba alrededor de -2 °C, Nueve de Julio 0 °C y Pergamino 1 °C. El ingreso de aire de origen antártico explica este comienzo tan invernal de septiembre.

Durante el día predominará el tiempo estable, seco y con bastante sol, pero las máximas seguirán contenidas, generalmente alrededor de los 12 a 14 °C en amplias zonas bonaerenses. El SMN también muestra condiciones mayormente estables y un posterior ascenso térmico.

🌡️ Pero atención con lo que viene

El frío no se queda toda la semana. Desde mañana martes comienza una recuperación bastante marcada: las tardes serán progresivamente más agradables y entre miércoles y jueves el cambio será muy notorio. El pronóstico provincial proyecta máximas que pueden ubicarse aproximadamente entre 20 y 22 °C hacia mitad de semana, según la zona.

Esto coincide con el análisis meteorológico publicado hoy: la semana del 7 al 14 de septiembre tendrá una marcada variabilidad térmica, empezando muy por debajo de los valores habituales y pasando posteriormente a temperaturas mucho más templadas.

🌧️ Viernes cambia nuevamente

Después del ascenso de martes, miércoles y jueves, hacia el viernes 11 aparece otro cambio de tiempo. Aumentará la nubosidad, habrá viento y existe posibilidad de precipitaciones en sectores bonaerenses, acompañadas posteriormente por un nuevo descenso térmico.

El sábado 12 y domingo 13 volverían las mañanas bastante frías, incluso con posibilidad de nuevas heladas en sectores del interior, mientras las tardes quedarían nuevamente frescas. La evolución todavía puede cambiar porque estamos hablando de cinco/seis días de anticipación