Apuestas online en provincia: aplicarán un impuesto sobre cada premio ganado

Si jugás o realizás apuestas en plataformas digitales, tenés que saber que habrá un cambio directo en el monto de tus ganancias.

El gobierno bonaerense oficializó la puesta en marcha del Fondo de Progreso e Inclusión Social (Fopis), que aplicará un nuevo gravamen sobre el juego online.

Alícuota del 2% e impacto directo en los premios

La medida contempla la aplicación de una alícuota del 2% sobre las apuestas de “resolución inmediata”.

Este gravamen se descontará de forma automática sobre los montos ganados. Por ejemplo, si cobrás $100 en un juego, $2 irán destinados directamente al Estado provincial.

Las siete plataformas alcanzadas y los plazos de adecuación

El cobro de esta retención afectará a los usuarios que utilicen siete empresas concesionadas que operan legalmente:

Bet365

Betano

Betsson

Betwarrior

Bplay

Sportsbet

Stake

Las empresas tendrán un plazo de un mes para adecuar sus sistemas informáticos y deberán presentar una declaración jurada semanal para realizar la liquidación mensual.

Recaudación mensual estimada y respaldo de la Ley 15.079

A través de esta retención, el Poder Ejecutivo prevé una recaudación de entre $35.000 y $40.000 millones adicionales por mes.

La iniciativa ejecuta lo establecido por la Ley 15.079 sancionada en 2018, normativa que creó el fondo pero cuya aplicación efectiva había permanecido suspendida hasta ahora.

Destino de los fondos y combate al juego clandestino

Lo recaudado por el Fopis se destinará al financiamiento de programas de salud, educación y desarrollo social, con foco en la prevención de la ludopatía.

En paralelo, se informó que ya se radicaron más de 800 denuncias contra sitios ilegales, logrando en la última acción judicial el bloqueo de 537 páginas no autorizadas y el reporte de más de 100 influencers que promocionaban apuestas no reguladas.