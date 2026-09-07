Provincia aumentó las becas de cinco programas sociales: quiénes cobran hasta $1,1 millones

La Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva actualización para las becas vinculadas con cinco programas sociales que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Los valores fueron modificados con efecto retroactivo para julio y con una segunda escala desde agosto. Algunas categorías superan ahora el millón de pesos mensuales.

Pero antes de mirar los montos hay una aclaración fundamental: no se trata de un aumento directo para todos los beneficiarios de programas como Envión o el Servicio Alimentario Escolar. La resolución actualiza las becas de quienes cumplen determinadas funciones dentro de la implementación de esas políticas.

Cuánto cobran desde agosto los becarios

La actualización alcanza a tres categorías: Administrativo/a, Profesional y Coordinación.

Categoría Julio 2026 Desde agosto 2026 Administrativo/a $833.688 $849.570 Profesional $961.947 $980.272 Coordinación $1.090.208 $1.110.976

Los valores de julio tienen carácter retroactivo. Desde el 1° de agosto, en tanto, rige la segunda columna con los importes actualizados.

Envión es uno de los cinco programas comprendidos por el nuevo esquema de becas.

Qué programas sociales están incluidos

La actualización comprende esquemas de becarios que participan de cinco políticas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad:

Organizar Comunidad.

Protección Integral a Personas en Situación de Calle.

Unidades de Desarrollo Infantil (UDI).

Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión.

Son los mismos programas que ya habían tenido una actualización de becas durante los primeros meses de 2026.

Quiénes cobran estas becas y quiénes no

Este es el punto que puede generar más confusión. Los montos de $849.570, $980.272 y $1.110.976 no son prestaciones que se paguen automáticamente a cada joven de Envión, a cada alumno alcanzado por el SAE o a las familias que utilizan una UDI.

La normativa corresponde al esquema de becarios contemplado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para contar con personas que desarrollan tareas administrativas, profesionales y de coordinación en la ejecución cotidiana de los programas.

La regulación de estas becas se encuentra encuadrada en el Decreto 606/2021 y en las posteriores resoluciones que fueron actualizando sus valores.

Cuánto aumentaron respecto de la escala anterior

La escala que regía desde abril establecía valores de $794.064 para Administrativo/a, $916.227 para Profesional y $1.038.392 para Coordinación.

Comparando abril con agosto, la diferencia nominal es la siguiente:

Categoría Desde abril Desde agosto Diferencia Administrativo/a $794.064 $849.570 $55.506 Profesional $916.227 $980.272 $64.045 Coordinación $1.038.392 $1.110.976 $72.584

De esta manera, la categoría de Coordinación es la que supera por primera vez los $1,1 millones en esta nueva escala.

Cuánto dinero destina Provincia a la actualización

La resolución contempla partidas que, sumadas, superan los $3.144 millones para atender el impacto presupuestario de la actualización.

Según los fundamentos difundidos junto con la medida, las áreas provinciales solicitaron la recomposición por la necesidad de sostener la participación de voluntarios y trabajadores que responden a las demandas diarias de los distintos programas.

El esquema forma parte de las políticas gestionadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, mientras que las normas provinciales pueden verificarse en el sistema oficial y en el Boletín Oficial.

La principal conclusión es que la actualización sí implica montos superiores al millón de pesos, pero hay que diferenciar a los becarios que trabajan dentro de los programas de las personas y familias que reciben la asistencia social de esas políticas.