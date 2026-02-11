Paritarias Estatales Provincia de Buenos Aires 2026: Tensión tras el rechazo a la oferta del 2%

La negociación salarial bonaerense entró en un cuarto intermedio luego de que los gremios estatales y docentes consideraran “insuficiente” la propuesta del gobierno de Axel Kicillof. Qué piden los sindicatos y cómo sigue la discusión de cara al inminente inicio de clases.

La paritaria de los trabajadores estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires atraviesa horas decisivas. Tras la reapertura de las negociaciones el pasado jueves 5 de febrero, el diálogo entre el Ejecutivo provincial y los representantes gremiales se encuentra en un profundo impasse. La oferta oficial de un aumento del 2% para los salarios de febrero fue rechazada de plano por todo el arco sindical, que exige una recomposición mucho más agresiva para no perderle pisada a la inflación de este inicio de 2026.

El nudo del conflicto: por qué se rechazó la oferta

La reunión, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata, generó expectativas que no fueron satisfechas. La administración de Kicillof puso sobre la mesa un incremento del 2% calculado sobre los haberes de enero, argumentando las severas dificultades financieras que atraviesa la Provincia por el recorte sostenido de fondos nacionales.

Sin embargo, la respuesta de los gremios fue unánime y contundente. Tanto los representantes de la Ley 10.430 (estatales administrativos, auxiliares, salud) como el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) desestimaron la propuesta por considerarla “muy lejos de la realidad”.

Pérdida de poder adquisitivo: Los sindicatos argumentan que un 2% no alcanza ni siquiera a cubrir la inercia inflacionaria de enero y lo que va de febrero.

Los sindicatos argumentan que de enero y lo que va de febrero. Acuerdos previos insuficientes: Cabe recordar que en enero se cerró un aumento (aceptado en disconformidad por algunos sectores y rechazado por la FEB) que rondó el 4,5% acumulado, una cifra que para las bases ya quedó totalmente licuada.

Qué piden los gremios: las claves de la demanda

Lejos del magro porcentaje ofrecido, las pretensiones sindicales apuntan a un esquema de recuperación real del salario de bolsillo. Aunque las cifras varían levemente entre sectores, el consenso gremial gira en torno a tres ejes fundamentales para destrabar el conflicto:

Aumento de dos dígitos: Se habla de una exigencia piso cercana al 10% para el bimestre o una mejora sustancial que impacte de lleno en el poder de compra inmediato. Cláusulas de monitoreo mensual: Ante la volatilidad económica, ATE y UPCN insisten en paritarias cortas con cláusulas de revisión automática si el IPC supera lo acordado. Salario Básico: Incorporación urgente de sumas no remunerativas al básico para que impacten en la antigüedad y, fundamentalmente, en los haberes de los jubilados del IPS.

El dato: La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los gremios más combativos en esta instancia, advirtió que sin una mejora considerable, el inicio del ciclo lectivo (previsto para el 2 de marzo) está en serio riesgo.

Cronograma: ¿Cuándo es la próxima reunión clave?

Actualmente, la negociación se encuentra en cuarto intermedio. Si bien no hay una fecha oficializada en el boletín de última hora, fuentes cercanas a la negociación confirman que el Ministerio de Trabajo convocaría a una nueva audiencia durante esta misma semana (entre hoy, 11 de febrero, y el viernes 14) para intentar evitar medidas de fuerza.

El gobierno provincial trabaja a contrarreloj para afinar los números y presentar una contraoferta superadora, sabiendo que el margen político se achica drásticamente a medida que se acerca la fecha de vuelta a clases.

Tabla comparativa: Situación actual por gremio

Gremio / Sector Postura ante la oferta del 2% Reclamo principal Estado de alerta ATE / UPCN (Estatales) Rechazo Total Aumento por encima de la inflación y pases a planta. Medio FUDB (SUTEBA, FEB, etc.) Rechazo Unánime Recuperación salarial urgente pre-inicio de clases. Muy Alto CICOP (Salud) Rechazo Recomposición específica para sector salud y guardias. Medio/Alto Judiciales (AJB) En espera Enganche con la oferta general pero con reclamos propios. Medio

Impacto directo en el bolsillo del trabajador

Para el trabajador estatal promedio, la brecha entre lo ofrecido y lo demandado es tangible y crítica. Mientras que el gobierno propone un ajuste “técnico” para acompañar los escasos recursos disponibles, los trabajadores advierten que los costos de la canasta básica alimentaria, el transporte público y los servicios en este 2026 han subido muy por encima de las actualizaciones salariales recibidas hasta ahora.

La pelota ahora está del lado del Ejecutivo. En los pasillos de la gobernación admiten que deberán “hacer un esfuerzo financiero extra”, pero piden comprensión sobre la delicada situación fiscal. La resolución de esta paritaria no solo definirá los sueldos de febrero, sino que marcará el termómetro social y la conflictividad para el resto del año electoral.