Domingo de sol, descanso y alegría: así estará el tiempo en la provincia de buenos aires

Este domingo 12 de julio encuentra a la provincia de Buenos Aires con condiciones típicamente invernales, cielo entre parcialmente nublado y algo nublado en gran parte del territorio, ambiente frío durante las primeras horas y un paulatino ascenso de la temperatura hacia la tarde, en una jornada ideal para disfrutar al aire libre y emprender el regreso tras el fin de semana extra largo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan fenómenos meteorológicos significativos en la mayor parte del territorio bonaerense y las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del día.

Para miles de bonaerenses y argentinos, hoy culmina un descanso excepcional conformado por el feriado nacional del 9 de Julio, en conmemoración del Día de la Independencia, sumado al día no laborable del viernes 10, lo que permitió a muchas familias disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso, viajes, reuniones y actividades recreativas.

Pero este domingo no es uno más. El país amaneció con una enorme sonrisa luego de la brillante victoria conseguida por la Selección Argentina, que anoche derrotó 3 a 1 a Suiza y se clasificó a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desatando festejos en plazas, hogares, bares y calles de todo el país. La ilusión vuelve a crecer y millones de argentinos ya comienzan a soñar con una nueva final mundialista.

El clima acompaña ese ánimo festivo. Tras una mañana fresca, las temperaturas irán ascendiendo de manera gradual durante la tarde, con registros propios de la época invernal y sin irrupciones de frío extremo, favoreciendo tanto las actividades recreativas como el retorno de quienes aprovecharon el fin de semana largo para realizar una escapada turística.

Con el orgullo de ver nuevamente a la “Scaloneta” entre los cuatro mejores equipos del mundo y un domingo de tiempo estable en gran parte de la provincia, el cierre del fin de semana extra largo combina dos ingredientes que pocas veces coinciden: la tranquilidad de un buen día de invierno y la inmensa felicidad de un pueblo que vuelve a ilusionarse con levantar la Copa del Mundo.