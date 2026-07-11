Sábado fresco y con cielo gris: el pronóstico de este sábado

Este sábado 11 de julio se presenta con condiciones típicamente invernales en gran parte de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con abundante nubosidad, bancos de niebla durante las primeras horas del día en distintos sectores, ambiente fresco y la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche en algunas zonas del territorio bonaerense.

Las temperaturas se mantendrán bajas durante toda la jornada, con mínimas cercanas a los 8 y 9 grados y máximas que, en general, oscilarán entre los 13 y 15 grados, dependiendo de la región. La elevada humedad favorecerá un cielo mayormente cubierto, mientras que los vientos serán leves a moderados, predominando del sector sur y sudeste.

Más allá del tiempo, el gran protagonista del sábado será el fútbol. Esta noche, la Selección Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un encuentro que promete mantener en vilo a millones de argentinos. Como ocurre en cada presentación de la “Scaloneta”, se espera que familias y grupos de amigos se reúnan en hogares, bares, clubes y distintos espacios para alentar al conjunto nacional con la ilusión de seguir avanzando hacia una nueva conquista mundialista.

Las condiciones meteorológicas acompañarán este tipo de reuniones bajo techo, ya que el ambiente frío y el cielo cubierto invitan a compartir una jornada de comidas caseras y mucho fútbol. Hacia el cierre del día podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas en sectores de la provincia, sin descartar un descenso más marcado de la temperatura durante la madrugada del domingo.

¿Cómo continuará el tiempo?

Para el domingo se espera el ingreso de una masa de aire más fría que provocará un descenso de las temperaturas en buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Persistirá la nubosidad durante las primeras horas, con condiciones inestables en algunas regiones, mientras que el viento del sector sur reforzará la sensación térmica. Las mínimas volverán a ubicarse cerca de los 5 a 7 grados y las máximas difícilmente superarán los 12 o 13 grados.

El comienzo de la próxima semana mantendrá características plenamente invernales, con mañanas muy frías, posibles heladas en el interior bonaerense y un gradual mejoramiento de las condiciones meteorológicas a medida que avance la semana.