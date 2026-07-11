Paritaria docentes bonaerenses: cuánto cobran con el aumento confirmado en julio y agosto 2026

La paritaria docentes bonaerenses ya tiene aumento confirmado para el bimestre julio-agosto y el dato que ahora miran miles de maestros, preceptores y profesores es cuánto quedará el salario según cada cargo testigo.

El acuerdo fue informado por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y se alcanzó tras la aceptación de la mayoría de las asociaciones gremiales. No se trata de una negociación de CABA: alcanza al sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires.

La mejora será del 7% acumulado a agosto, con dos tramos: 5% en julio y 2% en agosto. Ambos porcentajes se calculan sobre los salarios de junio, un punto clave para entender por qué los montos no surgen de aplicar el segundo tramo sobre el sueldo ya incrementado de julio.

Paritaria docentes bonaerenses: cuánto cobran en julio y agosto

Según las escalas difundidas por el Frente de Unidad Docente Bonaerense y publicadas por SUTEBA, los cargos testigo con 10 años de antigüedad quedarán con los siguientes valores de referencia para julio y agosto.

Cargo testigo Julio 2026 Agosto 2026 Preceptor con 10 años de antigüedad $855.757 $885.901 Maestro de Grado con 10 años de antigüedad $990.793 $1.018.575 Profesor con 10 años de antigüedad $1.348.905 $1.380.137 Maestro de Grado con 5ª hora y 10 años de antigüedad $1.236.347 $1.268.805 Maestro de Grado de Jornada Completa con 10 años de antigüedad $1.982.586 $2.037.149

Los importes funcionan como cargos testigo. El cobro final puede variar por antigüedad, cantidad de módulos, jornada, bonificaciones, situación de revista, descuentos personales y otros conceptos salariales. Por eso, dos docentes que ocupan cargos similares pueden ver diferencias en el recibo.

Cómo se aplica el aumento docente en la Provincia

La suba acordada en la paritaria docente bonaerense impacta sobre los haberes de julio y agosto. El primer tramo será del 5% y el segundo del 2%, siempre con base en el sueldo de junio. En la práctica, el salario de agosto mostrará el acumulado del acuerdo, que llega al 7% para el bimestre.

La Provincia también confirmó que la negociación quedará abierta con una nueva convocatoria en septiembre. Ese punto fue incluido para volver a revisar los salarios en función de la inflación y de la situación económica, una demanda que los gremios habían sostenido durante las reuniones anteriores.

Antes de este entendimiento, los sindicatos habían rechazado una propuesta más baja. La mejora que finalmente quedó encaminada permitió cerrar el acuerdo con la mayoría de las organizaciones, entre ellas representaciones del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Qué otros puntos incluye el acuerdo paritario

Además del aumento salarial, la negociación incorporó temas laborales que venían siendo reclamados por los gremios. Uno de los ejes fue la violencia en las escuelas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, intervención y reparación frente a agresiones o amenazas contra trabajadores de la educación.

En ese marco, el acuerdo docente incorpora una adenda al esquema de prevención, erradicación, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso. También prevé una mesa específica dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad para tratar situaciones graves o complejas.

Otro punto mencionado por la Provincia es la campaña Cuidemos a quienes enseñan, que incluirá acciones de concientización, capacitación y materiales de difusión, además de acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre escuelas y familias.

Qué deben mirar los docentes al revisar el recibo

Para saber si el aumento fue liquidado correctamente, conviene comparar el recibo de julio con el de junio y revisar los conceptos habituales del cargo. En agosto, el incremento total debería reflejar el segundo tramo acordado.

También es importante distinguir entre salario de bolsillo, sueldo básico, bonificaciones y sumas específicas. La tabla muestra valores de referencia para cargos testigo, pero no reemplaza la liquidación individual que surge de la situación laboral de cada docente.

La paritaria docentes bonaerenses queda, por ahora, con una mejora confirmada para julio y agosto y una fecha política marcada en el calendario: septiembre, cuando el Gobierno provincial y los sindicatos deberán volver a sentarse para discutir si hace falta una nueva actualización.