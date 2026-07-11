Ola de frío en la provincia de buenos aires: las zonas donde el domingo puede pegar más fuerte

La ola de frío en la Provincia de Buenos Aires tendrá entre este domingo 12 y el lunes 13 de julio un nuevo capítulo con madrugadas muy frías, heladas en sectores del interior y una diferencia marcada entre las zonas serranas, la costa atlántica, el norte bonaerense y el área cercana a CABA.

El dato más sensible aparece en las mínimas: el domingo puede arrancar con marcas bajo cero en puntos del centro y las sierras, mientras que el lunes mostraría un leve repunte térmico en buena parte del territorio. No sería un cambio brusco hacia el calor, sino una mejora moderada después de una mañana que obliga a extremar cuidados en rutas, viviendas poco calefaccionadas y actividades al aire libre.

Según la información consultada del Servicio Meteorológico Nacional y el seguimiento de pronósticos para distintas ciudades bonaerenses, el frío más fuerte se concentrará durante la madrugada y las primeras horas del domingo. En algunas localidades, la diferencia entre la mínima y la máxima será amplia: mañanas de helada y tardes frescas.

Ola de frío en la Provincia de Buenos Aires: cómo estarán el domingo y el lunes

El domingo 12 aparece como el día más delicado para la sensación invernal. Las zonas serranas y del centro bonaerense son las que pueden registrar las marcas más bajas, con Tandil como referencia clara: mínima estimada en torno a -2°C y una máxima cercana a los 10°C.

En la costa atlántica, Mar del Plata también tendrá un arranque muy frío, con mínima cercana a 1°C y cielo mayormente nublado. Dolores, en la Cuenca del Salado, quedaría en un rango parecido. Hacia el norte, Junín y San Nicolás mostrarían mínimas entre 2°C y 3°C, aunque con una tarde algo más templada.

La Plata, como referencia del Gran La Plata y el sur del conurbano, tendría una mínima cercana a 3°C el domingo. En estos casos, la cercanía urbana puede suavizar algunas marcas, pero en áreas rurales, descampadas o cercanas a bajos, el frío puede sentirse bastante más.

Zona de referencia Domingo 12 de julio Lunes 13 de julio Qué tener en cuenta Tandil -2°C / 10°C 3°C / 12°C Riesgo de heladas en la madrugada Mar del Plata 1°C / 11°C 5°C / 12°C Mañana muy fría y ambiente costero húmedo Dolores 1°C / 12°C 6°C / 14°C Frío fuerte en zonas rurales Junín 2°C / 12°C 6°C / 15°C Mejora leve desde el lunes La Plata 3°C / 12°C 6°C / 13°C Mañana fría cerca del AMBA San Nicolás 3°C / 13°C 6°C / 15°C Tarde algo más amable Bahía Blanca 6°C / 12°C 9°C / 16°C Ascenso más notorio el lunes

Dónde puede sentirse más fuerte el frío

La zona serrana, el centro bonaerense y los sectores rurales abiertos son los puntos donde la helada puede tener mayor impacto. Allí no solo importa la temperatura que marca el termómetro: también influyen el viento, la humedad, la nubosidad y la exposición del terreno.

En el interior de la Provincia, una mínima de 1°C o 2°C puede traducirse en escarcha sobre pastos, autos y techos, sobre todo si el cielo queda despejado durante la madrugada. Por eso, el domingo será una jornada para prestar atención a rutas húmedas, banquinas congeladas y baja visibilidad por neblinas en algunos tramos.

En la costa atlántica, el frío tendrá otro condimento: la humedad. Mar del Plata y localidades cercanas podrían tener marcas similares a las del interior, pero con una sensación térmica más incómoda en las primeras horas del día. En cambio, el sudoeste provincial, con Bahía Blanca como referencia, mostraría un lunes más templado, con máxima cercana a 16°C.

¿Puede nevar en la Provincia de Buenos Aires?

Por ahora, el dato principal para domingo y lunes no pasa por una nevada extendida, sino por heladas y temperaturas muy bajas. El antecedente inmediato de este invierno volvió a instalar la pregunta por la nieve en territorio bonaerense, especialmente después del ingreso de aire antártico informado por el SMN a fines de junio.

Ese informe oficial señaló que una masa de aire de origen antártico afectaría a gran parte del país y que la franja central podía registrar mínimas muy bajas. Para este tramo puntual, sin embargo, el escenario más probable en la Provincia de Buenos Aires es de frío seco o con nubosidad variable, según la zona, más que de nevadas generalizadas. Ante cualquier cambio, conviene revisar el Sistema de Alerta Temprana del SMN.

Qué cuidados tomar durante la mañana del domingo

El primer consejo es no subestimar la madrugada. Las temperaturas más bajas suelen registrarse antes y después del amanecer, justo cuando muchas personas salen a trabajar, viajan o hacen actividad al aire libre.

Salir con abrigo por capas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Ventilar ambientes calefaccionados y revisar estufas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evitar dejar mascotas a la intemperie durante la madrugada.

Proteger plantas sensibles y cañerías expuestas en zonas rurales.

Conducir con precaución si hay escarcha, niebla o humedad sobre la calzada.

La diferencia con CABA es importante: el comportamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires no refleja necesariamente lo que ocurre en la Provincia de Buenos Aires. En el conurbano, las marcas pueden ser parecidas, pero en el interior bonaerense las heladas suelen ser más frecuentes y más intensas.

El lunes 13 llegaría con un alivio parcial. Las mínimas subirían algunos grados en la mayoría de las zonas consultadas y las máximas podrían mejorar, sobre todo hacia el norte y sudoeste bonaerense. Aun así, el arranque de la semana seguirá siendo invernal: el abrigo continuará siendo necesario, aunque el pulso más duro de esta ola de frío quedaría concentrado en la mañana del domingo.