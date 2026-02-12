Paritarias Bonaerenses 2026: Escenario dividido y gremios estatales en pie de guerra

La discusión salarial en la Provincia muestra un mapa fracturado. Mientras la Policía tiene confirmado su aumento bimestral, docentes y estatales rechazaron la última oferta del gobierno. Judiciales y médicos, con acuerdos parciales, miran de reojo la inflación de febrero.

La negociación paritaria en la provincia de Buenos Aires atraviesa una semana clave y de alta tensión. Lejos de una estrategia unificada, el panorama salarial para los trabajadores públicos se ha fragmentado: mientras las fuerzas de seguridad ya tienen su cronograma de aumentos definido, el grueso de los empleados de la administración pública y los docentes mantienen un fuerte rechazo a la pauta ofrecida por la gestión de Axel Kicillof, exigiendo una recomposición que supere los índices inflacionarios de este arranque de 2026.

Docentes y Estatales (Ley 10.430): El rechazo al 2%

El foco del conflicto se concentra hoy en los gremios docentes (Frente de Unidad Docente Bonaerense – FUDB) y los trabajadores de la administración central (ATE y UPCN). En la reunión paritaria del pasado jueves 5 de febrero, el Ejecutivo provincial puso sobre la mesa una oferta de aumento del 2% sobre los salarios de enero.

La propuesta fue desestimada de inmediato por los sindicatos, que la calificaron de “insuficiente” frente al costo de vida.

El reclamo: Los gremios exigen un porcentaje que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en el primer mes del año y no solo “empatar” con una proyección optimista de febrero. Se habla de la necesidad de un incremento de dos dígitos para el bimestre o cláusulas gatillo mensuales automáticas.

Situación actual: Cuarto intermedio. Se esperan nuevas convocatorias entre el jueves 12 y el viernes 13 de febrero para intentar destrabar el inicio de clases, previsto para marzo.

Policía Bonaerense: Aumento confirmado del 4,5% bimestral

A diferencia de los sectores que negocian en mesa paritaria, la Policía de la Provincia de Buenos Aires recibió la confirmación de su pauta salarial mediante resolución oficial. Los uniformados percibirán una mejora acumulada cercana al 4,5% para el primer bimestre de 2026, desglosada de la siguiente manera:

3% en enero (retroactivo).

(retroactivo). 1,5% en febrero.

Este esquema busca garantizar la “paz social” dentro de la fuerza, asegurando que los efectivos cobren la mejora con los haberes de principios de mes, independientemente de la suerte que corran las negociaciones con los sindicatos civiles.

Salud (CICOP) y Judiciales (AJB): Acuerdos con asteriscos

Los profesionales de la salud y los trabajadores judiciales viven una realidad particular, habiendo cerrado acuerdos parciales pero manteniéndose en “estado de alerta”.

Médicos (CICOP): Aceptaron (en disconformidad) la propuesta salarial a fines de enero, que rondó el 4,5% promedio . Esto permitió que un profesional ingresante de planta (36 horas) cobre en febrero un salario de bolsillo cercano a $1.500.000 . Sin embargo, el gremio advierte que si la inflación se dispara, exigirán una reapertura inmediata.

Aceptaron (en disconformidad) la propuesta salarial a fines de enero, que rondó el . Esto permitió que un profesional ingresante de planta (36 horas) cobre en febrero un salario de bolsillo cercano a . Sin embargo, el gremio advierte que si la inflación se dispara, exigirán una reapertura inmediata. Judiciales (AJB): También acordaron el tramo de enero con un incremento similar (4,5% acumulado), pero la discusión para febrero sigue abierta. El gremio reclama la recuperación del 3% perdido en el cierre de 2025 y monitorea minuto a minuto la negociación docente, ya que históricamente su pauta suele alinearse con la de los maestros.

Tabla: El mapa salarial de febrero 2026

Sector Estado de la Negociación Aumento / Oferta Situación Policía Cerrado ~4,5% (3% Ene + 1,5% Feb) Confirmado y en liquidación. Docentes Rechazado Oferta del 2% (Feb) desestimada En cuarto intermedio. Peligra inicio de clases. Estatales Rechazado Oferta del 2% (Feb) desestimada Piden suba mayor y pases a planta. Salud Acordado (Parcial) ~4,5% (Bimestral) Aceptado en disconformidad. Judiciales En revisión ~4,5% (Ene/Feb parcial) Alerta por reapertura en febrero.

Lo que viene: Días decisivos

La administración provincial trabaja contra reloj para presentar una contraoferta superadora antes del fin de semana. En la gobernación saben que el 2% es un techo difícil de sostener políticamente si quieren asegurar el normal funcionamiento de las escuelas y la administración pública.

La expectativa está puesta en si el gobierno “estirará” los números para acercarse al 10% bimestral que reclaman las bases, o si optará por ofrecer sumas fijas no remunerativas para “inflar” el bolsillo en el corto plazo, una herramienta que los gremios suelen resistir por su impacto negativo en la antigüedad y las jubilaciones.