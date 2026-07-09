Paritaria estatales bonaerenses: la provincia mejoró la oferta y cerró un aumento en dos tramos

La paritaria bonaerense tuvo finalmente una mejora en la oferta salarial y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cerró un nuevo acuerdo con la mayoría de los gremios docentes y estatales, después de varios días de tensión y consultas internas.

El entendimiento confirmado por el Ministerio de Economía bonaerense establece un incremento del 7% en dos tramos: 5% para los salarios de julio y 2% para los de agosto, calculado sobre la base de los haberes de junio. La negociación volverá a abrirse en septiembre.

La noticia impacta en trabajadores docentes y en empleados comprendidos por la Ley 10.430, es decir, personal de la administración pública provincial. No se trata de una medida de CABA ni del Estado nacional: corresponde específicamente a la Provincia de Buenos Aires.

Paritaria bonaerense: cómo queda la nueva oferta salarial

Según la comunicación oficial, el aumento se aplicará sobre los salarios de junio y quedará distribuido de la siguiente manera:

Sector Julio 2026 Agosto 2026 Base de cálculo Docentes bonaerenses 5% 2% Salarios de junio Ley 10.430 5% 2% Salarios de junio Revisión salarial Septiembre 2026 Seguimiento de precios e ingresos

La reapertura de septiembre deja abierta una nueva instancia si la inflación vuelve a presionar sobre los ingresos.

Qué sueldos docentes se informaron como referencia

En el plano docente, SUTEBA detalló que la propuesta fue debatida en asambleas en distintos distritos bonaerenses. El gremio informó valores de referencia para cargos con 10 años de antigüedad.

Entre los ejemplos difundidos, un maestro de grado con 10 años de antigüedad pasaría a cobrar $990.793 en julio y $1.018.575 en agosto. Para un profesor con la misma antigüedad, los valores informados son $1.348.905 en julio y $1.380.137 en agosto.

También se comunicó que un maestro de grado con quinta hora llegaría a $1.236.347 en julio y $1.268.805 en agosto, mientras que un maestro de jornada completa pasaría a $1.982.586 en julio y $2.037.149 en agosto.

Cargo docente de referencia Julio Agosto Preceptor con 10 años $855.757 $885.901 Maestro de grado con 10 años $990.793 $1.018.575 Profesor con 10 años $1.348.905 $1.380.137 Maestro de grado + quinta hora $1.236.347 $1.268.805 Maestro jornada completa $1.982.586 $2.037.149

La mejora no fue solo salarial: qué más incluye el acuerdo

La Provincia también incorporó puntos de condiciones laborales. Para el sector docente, el acuerdo suma una adenda vinculada a la prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia o acoso contra trabajadores de la educación.

Además, se prevé la creación de la campaña Cuidemos a quienes enseñan, con acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas dentro del sistema educativo bonaerense.

En el caso de los estatales de la Ley 10.430, el Gobierno provincial informó que el acuerdo contempla el pase a planta permanente para personal ingresado entre 2024 y 2025, cambios en los procesos de selección para cargos jerárquicos y la continuidad de mesas técnicas.

ATE Provincia también señaló que la propuesta incluye más de 8.000 pases a planta permanente y que habrá una mesa técnica para auxiliares de la educación el 6 de agosto, además de instancias para discutir carrera administrativa, salud y convenios colectivos.

Cuándo se cobra el aumento de la paritaria bonaerense

El esquema acordado indica que el primer tramo se aplicará con los haberes de julio, mientras que el segundo llegará con los salarios de agosto.

La clave es que el incremento no se calcula sobre diciembre, marzo ni otro mes anterior, sino sobre los salarios de junio de 2026. Esa base permite ordenar la comparación y evita confusiones con acuerdos paritarios previos.

En septiembre, la Provincia y los gremios volverán a sentarse para revisar la evolución de los precios y definir si corresponde una nueva actualización.

En un escenario salarial todavía sensible, la paritaria bonaerense queda cerrada por ahora, pero no clausurada: el acuerdo mejora la oferta, ordena los próximos dos meses y deja una nueva pulseada abierta para después del invierno.