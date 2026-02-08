Escalafón Docente 2026 en Provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto cobra un maestro en febrero y qué pasa con la paritaria?

El comienzo del ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires pende de un hilo. Si bien los docentes bonaerenses ya tienen depositados los haberes correspondientes a enero, la discusión paritaria con el gobierno de Axel Kicillof se tensó tras el rechazo de la última oferta salarial. Si sos docente o auxiliar, te detallamos cuánto se cobró de bolsillo este mes, cómo quedó la escala salarial vigente y qué se discute para marzo.

¿Cuánto cobró un docente en febrero 2026?

Este mes se liquidaron los sueldos de Enero 2026. Según el acuerdo parcial que permitió cerrar el año anterior y arrancar este, los salarios incluyeron un leve ajuste que, para los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, UDOCBA), ya quedó desfasado por la inflación de verano.

El Maestro de Grado de jornada simple sin antigüedad tiene hoy un piso salarial que ronda los $750.000 de bolsillo. Sin embargo, la brecha se agranda significativamente al sumar cargos, módulos o antigüedad.

Ver también: Paritarias Estatales Bonaerenses 2026: Tras el rechazo, se define la fecha clave para los sueldos de febrero

Tabla Salarial Docente PBA (Bolsillo Estimado – Febrero 2026)

A continuación, la grilla con los valores de referencia para los cargos más consultados. Montos netos aproximados (de bolsillo), sujetos a descuentos de ley (IOMA, IPS) y bonificaciones específicas.

Cargo Carga Horaria Antigüedad Sueldo de Bolsillo (Aprox.) Maestro de Grado Jornada Simple (4 hs) Inicial (0%) $ 750.692 Maestro de Grado Jornada Simple (4 hs) Máxima (24+ años) $ 1.250.000 Maestro de Grado Jornada Completa Inicial (0%) $ 1.501.384 Maestro de Grado Con 5ta Hora Inicial (0%) $ 937.800 Preceptor Jornada Simple Inicial (0%) $ 642.321 Preceptor Jornada Simple Máxima $ 1.140.000 Director (1° Cat.) Jornada Simple Inicial $ 1.115.138 Profesor 20 Módulos Inicial $ 969.256 Auxiliar de Educación 30 Hs (Ley 10.430) Inicial $ 580.000 – $ 620.000*

*Nota sobre Auxiliares: El sector de la Ley 10.430 (estatales) se encuentra en plena renegociación tras rechazar el último bono/aumento del 2%. Los valores varían según categoría y bonificaciones sectoriales.

Puntos claves de tu recibo de sueldo

La “Quinta Hora”: Sigue siendo un componente fundamental para quienes la realizan. Representa un 25% extra sobre el básico y las bonificaciones del cargo de maestro de grado, elevando el piso de $750.000 a casi $940.000 .

Sigue siendo un componente fundamental para quienes la realizan. Representa un 25% extra sobre el básico y las bonificaciones del cargo de maestro de grado, elevando el piso de $750.000 a casi . Incentivo Docente (FONID): Continúa la disputa por los fondos nacionales. La Provincia cubre una parte con fondos propios (“Conectividad” y “Material Didáctico”), pero el reclamo por la restitución plena sigue vigente en la paritaria nacional.

Continúa la disputa por los fondos nacionales. La Provincia cubre una parte con fondos propios (“Conectividad” y “Material Didáctico”), pero el reclamo por la restitución plena sigue vigente en la paritaria nacional. Descuentos: Recordá revisar los descuentos de IOMA en tu recibo del portal ABC, ya que hubo actualizaciones en los aportes de los afiliados voluntarios que a veces impactan erróneamente en los titulares.

Ver también: Últimos días para anotarse en los cursos gratuitos con salida laboral que brinda la Provincia de Buenos Aires

Alerta por el inicio de clases: ¿Qué pasa con la paritaria?

La última reunión entre los gremios y el Ministerio de Trabajo bonaerense terminó sin acuerdo. La oferta del gobierno provincial consistió en una actualización en torno al 1,5% – 2% para febrero, cifra que fue rechazada de plano por considerarse insuficiente frente al aumento de la canasta básica y los servicios.

Lo que piden los gremios: Un aumento retroactivo a febrero que supere la inflación mensual, cláusula gatillo para no perder durante el año y recomposición del básico para los jubilados.

Un aumento retroactivo a febrero que supere la inflación mensual, cláusula gatillo para no perder durante el año y recomposición del básico para los jubilados. La postura del Gobierno: Advierten sobre la caída de la recaudación y el recorte de transferencias nacionales (coparticipación), lo que limita la “caja” para ofrecer aumentos mayores.

¿Cómo sigue? Se espera una nueva convocatoria para la segunda quincena de febrero. El objetivo es cerrar un número antes del “último primer día” de clases, evitando así un posible paro que demore el inicio del ciclo lectivo 2026.

Si tenés dudas sobre tu liquidación específica, ingresá al portal ABC con tu usuario y clave, o consultá la calculadora de haberes de tu sindicato (FEB/SUTEBA) para verificar los ítems de antigüedad y ruralidad.