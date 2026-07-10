Aumentaron los peajes en las rutas hacia la costa atlántica: conocé las nuevas tarifas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en las tarifas de los peajes administrados por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), que alcanza a las estaciones ubicadas sobre las rutas provinciales 2, 11 y 74, utilizadas diariamente por miles de automovilistas que se dirigen hacia la Costa Atlántica.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que aprobó un nuevo cuadro tarifario para el Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA). Los nuevos valores comenzaron a regir este jueves.

El incremento es del 6,71% y responde al mecanismo de actualización trimestral previsto en el contrato de concesión. La fórmula de cálculo toma como referencia el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), integrado por un 55% del Índice de Salarios, un 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y un 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La solicitud de actualización tarifaria había sido presentada por Aubasa el pasado 9 de junio. Tras el análisis técnico realizado por la Subsecretaría de Obras Públicas y los organismos competentes, el Ministerio de Infraestructura autorizó la aplicación del nuevo cuadro tarifario al no registrarse objeciones.

Nuevas tarifas para automóviles (Categoría 1)

Con la actualización, los valores de los peajes quedaron establecidos de la siguiente manera:

Samborombón (Ruta Provincial 2): $7.900.

$7.900. Maipú (Ruta Provincial 2): $7.900.

$7.900. La Huella (Ruta Provincial 11): $7.900.

$7.900. Mar Chiquita (Ruta Provincial 11): $3.700.

$3.700. General Madariaga (Ruta Provincial 74): $3.300.

Por su parte, quienes utilicen el sistema TelePASE abonarán tarifas levemente inferiores:

Samborombón: $7.856,80 .

. Maipú: $7.856,80 .

. La Huella: $7.856,80 .

. Mar Chiquita: $3.614,12 .

. General Madariaga: $3.299,84.

Asimismo, continúan vigentes las bonificaciones para determinados horarios y períodos del año, destinadas a favorecer la circulación en franjas de menor demanda.

Con esta actualización, el Gobierno bonaerense busca mantener el esquema de financiamiento para la operación, mantenimiento y ejecución de obras en la red vial concesionada por Aubasa, una de las principales vías de conexión entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y los destinos turísticos de la Costa Atlántica.