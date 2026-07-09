Un edificio con alma de patria: el destacamento de pila que recuerda la histórica casa de tucumán

En el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, una de las postales más singulares del interior bonaerense cobra un significado especial. Se trata del Destacamento Policial del paraje “El 80”, en el partido de Pila, cuya arquitectura evoca a la emblemática Casa Histórica de Tucumán, donde el 9 de Julio de 1816 los congresales proclamaron el nacimiento de una Nación libre y soberana.

Más que una dependencia policial, este edificio representa un símbolo de identidad para los habitantes de la región, manteniendo viva la memoria histórica y reafirmando los valores de la Patria en una zona profundamente ligada al desarrollo rural de la provincia de Buenos Aires.

El Destacamento pertenece a la Policía Comunal de Pila y se encuentra emplazado en el Cuartel VII, en el paraje “El 80”, un punto estratégico de la geografía local. El lugar es atravesado por el Canal 9, cuyos terraplenes conectan con distintas localidades de la región: hacia Dolores, a unos 45 kilómetros; la ex estación Casalins, a igual distancia; Castelli, a 35 kilómetros; y la ciudad de Pila, cabecera del partido, a unos 40 kilómetros. En las inmediaciones aún se conserva un antiguo mojón de hierro forjado que señalaba los antiguos caminos de carretas y mencionaba la antigua denominación de Castelli: Estación Taillade.

El nombre del paraje tiene su origen en el puente construido en 1912 sobre el Canal 9, denominado “Puente del 80” por encontrarse a 80 kilómetros de la desembocadura del canal en el mar.

Los pobladores recuerdan que entre los primeros propietarios de estas tierras se encontraban Bautista Zabaleta, Pedro Castro, Juan Carricaburu, Eugenio Reich y Benito Ripodas, entre otros, cuyas extensiones rurales fueron pasando con el tiempo a manos de sus descendientes y nuevos propietarios.

Uno de los hechos más destacados en la historia del lugar fue la donación realizada por Pedro Castro, quien cedió una hectárea de su campo para la construcción de una escuela que finalmente abrió sus puertas en 1960 y que hoy funciona como la Escuela Primaria Nº 10.

Años más tarde, en 1965, Benito Ripodas también donó una hectárea de terreno con el propósito de levantar el edificio destinado a la Delegación Municipal.

La historia del destacamento policial se remonta a comienzos de la década de 1950. Según el relato de Floro Rivarola, en 1950-1951 fue destinado como efectivo al entonces Destacamento de El 80. Para llegar hasta el lugar, el intendente de la época, Santiago Cood, le facilitó un caballo. Allí encontró un modesto rancho de una habitación y cocina, prácticamente sin mobiliario, donde el único elemento de seguridad era un rifle Winchester calibre .44. Los recorridos de vigilancia se realizaban íntegramente a caballo y el único sitio donde podía abastecerse era el almacén de Don Ruiz.

En 1971, al ser designado delegado municipal Rubén Nogara, quien desarrollaba sus funciones desde su propio domicilio, el edificio pasó a albergar oficialmente al Destacamento Policial. Con el correr de los años la dependencia quedó desocupada y permaneció abandonada hasta que, en 2004, volvió a ponerse en funcionamiento para brindar nuevamente servicio a la comunidad rural.

En este nuevo aniversario de la Independencia, el Destacamento Policial de “El 80” no solo representa la presencia del Estado en una extensa zona rural del partido de Pila, sino que también se convierte en un emotivo recordatorio de la histórica Casa de Tucumán, uniendo a través de su arquitectura y su historia los valores de la Nación con el compromiso cotidiano de quienes habitan y trabajan en el interior bonaerense.