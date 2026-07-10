Dramático rescate en la laguna de chascomús: tres personas cayeron al agua desde el muelle

Momentos de gran tensión se vivieron durante la noche del jueves en la laguna de Chascomús, cuando tres personas cayeron al agua desde el muelle, lo que motivó un importante operativo de rescate encabezado por los distintos organismos de emergencia de la ciudad.

Según se informó, en el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos de Seguridad Lacustre, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal del sistema de Salud y otras áreas de respuesta ante emergencias, quienes desplegaron un rápido operativo para localizar y asistir a las personas involucradas.

Gracias a la inmediata intervención de los rescatistas, las tres personas fueron extraídas del agua con vida y recibieron atención médica en el lugar, para luego ser evaluadas por profesionales de la salud.

Por el momento, no trascendieron oficialmente las causas que originaron el incidente y las circunstancias en las que las tres personas cayeron al agua son materia de investigación.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al transitar por el sector del muelle, especialmente durante la noche y en condiciones de escasa visibilidad, con el objetivo de prevenir este tipo de episodios.