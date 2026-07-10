Tragedia en la Ruta 36: falleció un excomisario de la Bonaerense tras un violento choque

Por Francisco Díaz
Tragedia en la ruta 36: falleció un excomisario de la bonaerense tras un violento choque

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Provincial 36, a la altura de la localidad platense de El Peligro, dejó como saldo la muerte de un comisario retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y dos personas heridas.

La víctima fue identificada como Diego Mariano Dávalos, de 54 años, quien conducía un Chevrolet Agile cuando, por causas que son materia de investigación, colisionó con un Citroën C4 en el que viajaban un hombre de 30 años y una mujer de 37, ambos domiciliados en Berazategui.

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Tras el fuerte impacto, los tres ocupantes fueron asistidos por los servicios de emergencia y trasladados a distintos centros de salud. Dávalos fue derivado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde horas más tarde falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Los ocupantes del otro vehículo permanecen internados fuera de peligro.

Durante las actuaciones, personal policial secuestró de manera preventiva una pistola Mini Bersa que el excomisario llevaba entre sus pertenencias, procedimiento habitual en este tipo de investigaciones.

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La causa, que inicialmente fue caratulada como lesiones culposas, pasó a investigarse como homicidio culposo tras el fallecimiento del exjefe policial. El conductor del Citroën quedó imputado en el expediente mientras la Justicia ordenó la realización de pericias accidentológicas para determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Créditos: La Buena Info

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