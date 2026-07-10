Paritaria docentes bonaerenses: el aumento de julio llega con una señal clave para septiembre

La paritaria docentes bonaerenses dejó una definición salarial para julio, pero también una puerta abierta que será clave para el segundo tramo del año: la Provincia de Buenos Aires acordó con los gremios una suba del 7% en dos meses y se comprometió a reabrir la negociación en septiembre.

El entendimiento fue confirmado por el Gobierno bonaerense y por sindicatos del sector luego de varios días de tensión, con una oferta inicial considerada insuficiente y un paro provincial que había elevado la presión sobre la mesa de negociación.

Según informó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el incremento será del 5% en julio y del 2% en agosto, calculado sobre los salarios de junio. El acuerdo alcanza a docentes bonaerenses y también a trabajadores estatales de la Ley 10.430.

Paritaria docentes bonaerenses: cómo se aplica el aumento de julio 2026

La mejora salarial quedó planteada como un esquema corto, con dos tramos y revisión posterior. Esto significa que el aumento no cierra todo el año, sino que funciona como una actualización para atravesar julio y agosto mientras se mantiene abierta la discusión por la evolución de los precios.

El dato central para los docentes de la Provincia de Buenos Aires es que la suba toma como base los haberes de junio. En la práctica, el primer impacto se verá con los salarios de julio y el segundo con los de agosto.

Mes Aumento Base de cálculo Clave del acuerdo Julio 2026 5% Salario de junio Primer tramo de la mejora Agosto 2026 2% Salario de junio Completa el 7% informado Septiembre 2026 A definir Nueva negociación Reapertura de la paritaria

En su comunicación oficial, el Frente de Unidad Docente Bonaerense detalló además ejemplos de referencia para cargos con 10 años de antigüedad. De acuerdo con la información difundida por SUTEBA, un maestro de grado con esa antigüedad pasaría a $990.793 en julio y a $1.018.575 en agosto.

Cómo quedarían algunos salarios docentes en julio y agosto

Los montos difundidos por los gremios sirven como referencia para entender el impacto del acuerdo, aunque cada liquidación puede variar según cargo, antigüedad, módulos, jornada, bonificaciones y situación particular de cada docente.

Cargo de referencia Julio 2026 Agosto 2026 Preceptor con 10 años de antigüedad $855.757 $885.901 Maestro de grado con 10 años de antigüedad $990.793 $1.018.575 Profesor con 20 módulos y 10 años de antigüedad $1.348.905 $1.380.137 Maestro de grado con 5ta hora y 10 años de antigüedad $1.236.347 $1.268.805 Maestro de grado jornada completa con 10 años de antigüedad $1.982.586 $2.037.149

La aceptación de la propuesta no fue presentada como un cheque en blanco. La FEB informó que su Congreso Extraordinario aprobó la oferta por estrecho margen, un dato que muestra que dentro del sector docente persisten diferencias sobre si el porcentaje alcanza para recomponer ingresos.

También acompañaron la aceptación gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, entre ellos SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP, de acuerdo con las comunicaciones difundidas en los últimos días por las entidades sindicales.

Qué otros puntos incluye el acuerdo docente en Provincia

La negociación no se limitó al salario. El Gobierno provincial y los gremios incorporaron una agenda de condiciones laborales, con foco en un tema que ganó peso en las escuelas: la violencia contra docentes y trabajadores de la educación.

Entre los puntos informados aparece una adenda al acuerdo paritario sobre prevención, erradicación, resguardo y reparación frente a hechos de violencia y acoso. También se prevé el tratamiento de casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad.

Otro de los compromisos mencionados es la campaña Cuidemos a quienes enseñan, con materiales de difusión, acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, además de acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre escuela y familias.

El FUDB también dejó planteados reclamos vinculados con el IOMA, la defensa del régimen previsional del IPS, el sistema de licencias médicas, la revisión de resoluciones ministeriales y el avance hacia un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector.

Por qué septiembre será el próximo mes clave

La paritaria docentes bonaerenses de julio 2026 quedó cerrada en lo inmediato, pero el punto más sensible será la reapertura prevista para septiembre. Esa instancia permitirá discutir si el 7% quedó por encima, en línea o por debajo de la inflación acumulada de julio y agosto.

Para los docentes, esa revisión será decisiva porque la discusión salarial viene arrastrando reclamos de recomposición y pérdida de poder adquisitivo. Para la Provincia, en cambio, el desafío será sostener una actualización de sueldos en medio de restricciones presupuestarias y tensiones con el Gobierno nacional por fondos educativos.

La diferencia con CABA también es importante para los lectores: este acuerdo corresponde a docentes de la Provincia de Buenos Aires, no al régimen salarial de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su propia mesa de negociación y escalas diferentes.

Con este cierre parcial, los sueldos de julio ya tendrán el primer tramo de aumento. Pero el verdadero termómetro de la negociación volverá a encenderse en septiembre, cuando los gremios lleven nuevamente a la mesa el reclamo por salarios, condiciones de trabajo y garantías para el funcionamiento de las escuelas bonaerenses.