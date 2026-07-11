Tragedia en la ruta 7: un choque múltiple dejó tres muertos y varios heridos

Un trágico siniestro vial ocurrido en la tarde del viernes sobre la Ruta Nacional 7 dejó un saldo de tres personas fallecidas y varios heridos, en un hecho que conmocionó a la provincia de Buenos Aires. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 121, en el tramo comprendido entre las localidades de San Andrés de Giles y Carmen de Areco.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, el siniestro involucró a un Renault Sandero, un Chevrolet Corsa y una camioneta Fiat Strada. Por causas que aún son materia de investigación, el Renault Sandero impactó desde atrás al Chevrolet Corsa, que circulaba en el mismo sentido.

Como consecuencia de la violenta colisión, el Corsa perdió el control, atravesó el cantero central e invadió la mano contraria, donde chocó de manera frontal contra la Fiat Strada que transitaba en sentido opuesto.

El impacto fue devastador. El Chevrolet Corsa terminó volcado sobre la banquina con importantes daños estructurales y tres de sus ocupantes fallecieron en el acto. Las víctimas fueron identificadas como un niño de 12 años, un joven de 19 y un hombre de 43 años, todos oriundos de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

Una mujer que también viajaba en el Corsa logró sobrevivir al choque. En los primeros minutos fue asistida por vecinos que se encontraban en la zona y posteriormente trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Además, otras personas involucradas en el siniestro fueron derivadas a hospitales de San Andrés de Giles y Carmen de Areco con heridas de distinta consideración.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles y Carmen de Areco, personal del sistema de emergencias y efectivos policiales, quienes desplegaron un importante operativo de rescate y asistencia. Debido a las tareas de peritaje y remoción de los vehículos, el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.