Incertidumbre en el inicio de clases 2026: ¿Arrancan o hay paro en la Provincia de Buenos Aires?

El calendario oficial marca el 2 de marzo como la fecha clave, pero la tensión gremial y las paritarias al rojo vivo ponen en jaque la vuelta a las aulas. Todo lo que tenés que saber si sos padre, madre o docente.

A menos de un mes para que suene el primer timbre del año, la pregunta que se hacen miles de familias bonaerenses es la misma: ¿Empiezan las clases en la Provincia de Buenos Aires? Si bien el Gobierno de Axel Kicillof ya oficializó el cronograma escolar 2026, la realidad política y económica amenaza con alterar los planes.

Hoy, miércoles 11 de febrero, el clima es de alta tensión. Mientras los gremios docentes llevan adelante medidas de fuerza y movilizaciones, las negociaciones salariales (paritarias) se encuentran en un punto crítico que definirá si los chicos estarán en las aulas o si el ciclo lectivo comenzará con un paro.

📅 El Calendario Oficial: ¿Cuándo deberían empezar?

Más allá del conflicto, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense estableció las fechas formales para el ciclo lectivo 2026. Si todo marcha según lo previsto por el Gobierno, este es el esquema:

Inicio de clases (Jardín, Primaria y Secundaria): Lunes 2 de marzo.

Lunes 2 de marzo. Receso de invierno: Del 20 al 31 de julio.

Del 20 al 31 de julio. Fin del ciclo lectivo: Martes 22 de diciembre.

El objetivo oficial: Cumplir con los 190 días de clase efectivos. Sin embargo, los sindicatos ya advirtieron que “sin salarios dignos, no hay inicio”.

⚠️ Alerta Gremial: ¿Por qué peligra el 2 de marzo?

La situación es compleja. Los principales gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET) han manifestado su fuerte rechazo a las últimas ofertas salariales y a las políticas nacionales de ajuste.

Las razones del conflicto que podrían derivar en un no inicio de clases son:

Pérdida de poder adquisitivo: Los docentes reclaman una recomposición que supere a la inflación acumulada y recupere lo perdido en 2025. Rechazo a reformas laborales: Existe un frente común contra los intentos de reforma laboral a nivel nacional que, según los gremios, vulneran el Estatuto Docente. Infraestructura: A pesar de los anuncios de inversión (se comunicó un desembolso de $8.500 millones para arreglos urgentes en escuelas), los sindicatos denuncian que muchos establecimientos no están en condiciones edilicias para recibir a los alumnos.

“No queremos seguir siendo docentes pobres en una provincia rica. Si no hay una mejora sustancial, el ciclo lectivo 2026 podría no comenzar”, advirtieron referentes de la Asociación de Maestros en las últimas horas.

💰 La Clave: ¿Qué pasa con la Paritaria Docente?

Las negociaciones están abiertas, pero el reloj corre. La Provincia realizó una oferta en enero que incluía un aumento retroactivo, pero fue considerada “insuficiente” por varios sectores de las bases sindicales.

Se espera que en los próximos días el Gobierno bonaerense convoque a una nueva reunión paritaria. Esta cita será determinante. Si la nueva propuesta no convence a los secretarios generales, el escenario más probable es un plan de lucha que incluya paros para la primera semana de marzo.

Lo que se viene en las próximas semanas

Nuevas convocatorias: Estar atentos a las fechas de reunión entre el Ministerio de Trabajo provincial y los gremios.

Estar atentos a las fechas de reunión entre el Ministerio de Trabajo provincial y los gremios. Asambleas en las escuelas: Los docentes votarán en sus escuelas si aceptan o rechazan la próxima oferta.

Los docentes votarán en sus escuelas si aceptan o rechazan la próxima oferta. Definición final: Generalmente, la decisión de ir al paro o empezar las clases se toma en los últimos días de febrero, a veces, incluso 48 horas antes del inicio.

En resumen: Por ahora, el inicio del 2 de marzo está en duda. Si tenés hijos en edad escolar, te recomendamos seguir el minuto a minuto de las negociaciones, ya que la situación cambia día a día.