Presentarán un pedido para que el miércoles sea asueto parcial por Argentina-Inglaterra

Por Francisco Díaz
Presentarán un pedido para que el miércoles sea asueto parcial por argentina-inglaterra

La organización no gubernamental La Argentinidad hizo saber que presentará este lunes un pedido formal al Gobierno nacional para que evalúe la posibilidad de decretar un asueto a partir de las 13:00 horas del próximo miércoles 15, con motivo del trascendental encuentro que disputarán las selecciones de Argentina e Inglaterra.

Según argumentó la entidad, la solicitud se fundamenta no solo en la relevancia deportiva del compromiso, sino también en el profundo significado histórico y simbólico que representa este enfrentamiento para los argentinos, en el marco de la histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

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Desde la ONG sostuvieron que el partido trasciende el ámbito futbolístico y constituye un acontecimiento de especial interés nacional, por lo que consideran oportuno facilitar que millones de personas puedan seguir el encuentro junto a sus familias.

En ese sentido, propusieron que el asueto comience a las 13:00 horas, permitiendo que los trabajadores puedan regresar con tiempo a sus hogares para compartir el partido con sus seres queridos. Asimismo, señalaron que la medida contribuiría a revalorizar el encuentro familiar en un contexto social y económico complejo que atraviesa el país, donde los espacios de reunión y contención adquieren una importancia aún mayor.

La organización también remarcó que una decisión de estas características permitiría reducir el ausentismo laboral y escolar que suele registrarse durante acontecimientos deportivos de gran convocatoria. Según indicaron, el asueto evitaría que numerosos trabajadores opten por faltar a sus empleos o que estudiantes decidan no asistir a clases para seguir el encuentro.

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Finalmente, La Argentinidad expresó su expectativa de que el Gobierno nacional analice favorablemente la propuesta, considerando el impacto social, cultural e histórico que representa un partido de estas características para gran parte de la población argentina.

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